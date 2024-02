Зеленски и Макрон проведоха телефонен разговор, какво си казаха

Ф ренският президент Еманюел Макрон и украинският му колега Володимир Зеленски обсъдиха днес по телефона ситуацията на фронта и "нуждите на Украйна" от оръжия и боеприпаси, предаде Франс прес.

"Разговаряхме за ситуацията на бойното поле и нуждите на Украйна в сферата на отбраната, които включват безпилотни летателни апарати, артилерия и боеприпаси, системи за електронна борба и за противовъздушна отбрана", написа Зеленски в социалната мрежа Х.

