МОК обсъжда възможността Русия да се завърне на Олимпийските игри

Б ъдещият президент на Международния олимпийски комитет (МОК) загатна за възможността Русия да се завърне на Олимпийските игри, пише Politico.

На руските спортисти бе забранено да се състезават под своя флаг след пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна през февруари 2022 г., което МОК счете за нарушение на своите принципи.

Въпреки това бъдещият президент на МОК, Кърсти Ковънтри, която ще наследи поста от Томас Бах през юни, заяви през март, че се противопоставя на забраната за участие на която и да е държава в Олимпийските игри. Тя подчерта, че ще се стреми да започне "дискусия" за евентуалното допускане на Русия обратно в олимпийската общност до 2026 г.

Това изявление предизвика остра реакция от Киев, който настоява Русия да остане изключена от Олимпийските игри и други международни спортни събития, докато инвазията на Москва продължава.

"Ще призовем международната общност да отхвърли всякакви опити за нормализиране на присъствието на руски и беларуски спортисти в спорта, докато войната срещу Украйна не приключи", заяви пред POLITICO Юрий Музика, заместник-министър на спорта на Украйна.

"В Руската федерация спортът е неразделна част от държавната политика. Той няма автономия, а спортистите и спортните официални лица са част от държавната пропагандна машина", добави той, подчертавайки, че Киев остава "непоколебим" в подкрепата си за забраната.

Съгласно настоящите правила руските спортисти могат да участват в Олимпиадата единствено под неутрален флаг. Някои международни спортни федерации, като тези по хокей на лед и лека атлетика, изцяло забраняват участието на руснаци в своите състезания и квалификационни кръгове, което на практика им пречи да се класират за игрите.

Освен това спортисти, които "активно подкрепят войната на Русия" или работят за армията й, нямат право да се състезават на Олимпийските игри.

