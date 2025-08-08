Затвориха Дарданелите заради огромен пожар

Г олям горски пожар, който избухна този следобед в района на град Чанаккале, Западна Турция, предизвика временното затваряне и в двете посоки на протока Дарданели и евакуацията на няколко населени места в близост до огнената стихия, съобщи Си Ен Ен Тюрк.

По информация на валията на Чанаккале Йомер Тораман към момента в борбата с огъня, който гори в местност близо до село Саръджаели, само на няколко километра от град Чанаккале, се включват множество пожарникари, голям брой цистерни, както и самолети и хеликоптери. Тораман отбелязва още, че няколко села в района са евакуирани заради бързото разрастване на стихията, което е предизвикано от силни ветрове.

От валийството съобщават и за изгоряла пожарна кола, която е била обхваната от пламъци по време на гасенето на пожара.

Същевременно турското министерство на транспорта обяви временно преустановяване на корабния трафик и в двете посоки на Дарданелите с цел улесняване на събирането на вода от въздушните екипи, които се включват в гасенето на пожара.