Продължава борбата с двата пожара в Хасковско

Н ови два пожара се разгоряха в последните часове на 7 август - около Хасково и в Шуменското плато, съобщи NOVA.

Пламна землището между хасковските села Момино и Елена - огънят обгърна горски масив, сухи треви и храсти. В гасенето освен пожарни автомобили се включи и тежка верижна техника.

Пожарът на Шуменското плато бе локализиран малко след пламването му. В гасенето на пожара са се включили и доброволци, както и екипи на противопожарните служби в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав. Пожарникари останаха на място през нощта, за да следят за ново огнище.

Предполага се, че причината за избухването на огъня е човешка небрежност.

Междувременно 17 противопожарни екипа гасят активните огнища на пожара в Сакар. Огнеборците работят на фронта към село Йерусалимово, за да не се допусне разпространение на пламъците към населеното място. Въпреки че за хората опасност вече няма, бедственото положение в Доситеево, Коларово и Йерусалимово остава в сила.