Защо Канада може да се превърне в следващата „суперсила“ в областта на ядрената енергия

У ранът се завръща благодарение на подновения фокус върху ядрената енергия като решение на климатичната криза. Канада, богата на висококачествени залежи, може да се превърне в ядрена „суперсила“. Но може ли да се реализира нейният потенциал?

Лий Кюриър работи в уранодобива от близо две десетилетия, когато забелязва поразителна промяна.

През 2011 г. катастрофата в японската атомна електроцентрала „Фукушима“ сериозно наруши представата на света за ядрената енергия, а цената на тежкия метал - важен компонент за ядреното гориво - се срина.

През последните пет години обаче се наблюдава обрат, като световната цена на урана се покачва с над 200% и се превръща в една от най-печелившите суровини тази година.

Г-н Кюриър, бизнесмен от австралийски произход, обяснява това с промяната на отношението, започнала скоро след като през 2018 г. основателят на Microsoft Бил Гейтс изтъкна ядрената енергия като „идеална за справяне с изменението на климата“.

Четири години по-късно тогавашният министър-председател на Обединеното кралство Борис Джонсън прокара политика за производство на поне 25% от енергията в страната от ядрени източници.

Малко след това Европейският съюз гласува за обявяване на ядрената енергия за благоприятна за климата.

Тези събития бяха „каталитични“ за урановата индустрия и повратна точка за компанията на г-н Кюриър NexGen, която стои зад най-голямата уранова мина в процес на разработване в Канада.

Телефонът му започва да звъни с обаждания от инвеститори от цял свят - нещо, което „никога не се е случвало през предишните ми 17 години в индустрията“, казва той.

