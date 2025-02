Как икономиката на Испания стана обект на завист от Европа

Т уризмът в Испания продължава да процъфтява дори през зимата. В Сеговия, разположена в централната част на страната, хиляди хора се събират пред величествения римски акведукт. Сред посетителите са не само испанци, но и туристи от различни европейски държави, Азия и Латинска Америка.

„Имаше момент по време на пандемията от Covid, когато си помислих, 'може би туризмът никога, никога няма да бъде както преди',“ споделя Елена Мирон, местен туристически гид. „Но сега нещата са много добре и чувствам, че тази година ще бъде наистина успешна, като 2023 и 2024. Щастлива съм, че мога да изкарвам прехраната си от тази работа, която обичам.“

През 2024 г. Испания посрещна рекордните за страната 94 милиона туристи, и в момента се конкурира с Франция, която беше посетена от 100 милиона души, за титлата на най-големия туристически център в света.

Ръстът на туристическата индустрия след Covid-19 е ключова причина за икономическото възстановяване на четвъртата по големина икономика в еврозоната, като тя лесно изпреварва Германия, Франция, Италия и Обединеното кралство, отбелязвайки увеличение на БВП с 3,2% през миналата година.

В контекста на това, германската икономика отбеляза спад от 0,2% през 2024 г., докато Франция нарасна с 1,1%, Италия с 0,5%, а Обединеното кралство с очакваните 0,9%. Това обяснява защо списанието The Economist класира Испания като най-добре представящата се икономика в света.

„Испанският модел е успешен, защото е балансиран, и това е, което гарантира устойчивостта на растежа“, заяви Карлос Куерпо, министър на бизнеса в коалиционното правителство, водено от социалистите. Той добави, че Испания е отговорна за 40% от растежа на еврозоната през миналата година.

Подчертавайки важността на туризма, Куерпо също отбелязва ключовата роля на финансовите услуги, технологиите и инвестициите, които също допринесоха за възстановяването на страната след сериозното свиване на БВП от 11% по време на пандемията. „Излизаме от Covid без белези и със значителна модернизация на икономиката, което увеличава потенциала за растеж на БВП,“ допълва той.

Този процес на модернизация се подкрепя от средствата, предоставени от програмата на ЕС Next Generation EU, които ще достигнат до 163 милиарда евро до 2026 г. Испания е най-големият получател на тези фондове, заедно с Италия, и ги инвестира в инфраструктура за железопътни линии, зони с ниски емисии в градовете, електрически превозни средства и подпомагане на малкия бизнес.

„Публичните разходи са високи и те са отговорни за около половината от растежа ни след пандемията“, отбелязва Мария Хесус Валдеморос, преподавател по икономика в IESE Business School. Тя подчерта, че в други големи европейски икономики растежът е затруднен от зависимостта им от индустриите, които „страдат от фактори като високите цени на енергията, конкуренцията от Китай и други азиатски страни, прехода към по-устойчив екологичен модел и търговския протекционизъм."

След пандемията, Испания се сблъска с ново икономическо предизвикателство – кризата с разходите за живот, предизвикана от глобалните проблеми с веригите за доставки и руската инвазия в Украйна през 2022 г. Инфлацията достигна рекорден ръст от 11% през юли 2022 г., като цените на енергията удариха силно испанските домакинства. Въпреки това, до края на 2024 г. инфлацията се върна до 2,8%.

Мадрид счита, че субсидиите, които намаляват разходите за гориво и насърчават използването на обществения транспорт, са играли решаваща роля за смекчаване на влиянието на скоковете в енергийните цени. Страната също така договори с Брюксел "иберийско изключение", което позволява на Испания и Португалия да ограничат цените на газа за производство на електрическа енергия, за да намалят разходите за потребителите.

Според Куерпо тези мерки са помогнали на Испания да стане по-устойчива на икономическите шокове. „Испания се оказва по-устойчива на последователни шокове – включително инфлационния шок, причинен от войната в Украйна,“ заявява той. „И това е част от цялостния защитен щит, който сме въвели за нашите потребители и фирми.“

Зелената енергия също играе важна роля в осигуряването на електрическа енергия и привличането на инвестиции. Испания разполага с втората по големина инфраструктура за възобновяема енергия в ЕС.

