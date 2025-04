Защо демокрацията е математически невъзможна

Д емокрацията е постоянната система на управление за повечето нации по света откакто се помним. В Съединените щати тази система на управление произлиза от изготвянето на конституцията в края на XVII в. Но колкото и хората да не искат да го чуят, истинската демокрация всъщност е невъзможна и може наистина да не е постижима по напълно рационален начин, пише Stars Insider.

Като оставим настрана непостоянството на човешката природа, математиката показва, че системите, използвани за поддържане на демокрацията и избиране на лидери, всъщност са погрешни. Идеалната визия, която човечеството има за демокрация, никога не може да се осъществи и числата със сигурност не лъжат.

И така, защо демокрацията е невъзможна?

Древна система за гласуване

Един от най-старите и най-прости методи за гласуване в света е известен като системата „first past the post“, която изисква от гласоподавателите да изберат един кандидат и този с най-висок брой гласове печели. Въпреки че звучи просто, тази система има присъщи проблеми, засягащи демократичната справедливост.

Датираща от XIV в., тази система се използва в британската Камара на общините и остава разпространена в 44 държави, много от които бивши британски колонии, включително Съединените щати, където оказва влияние върху националните избори.

Проблемът с „first past the post“ системата е, че понякога бива избран на власт кандидат, който не е този, за когото повечето хора всъщност са гласували. Това се случи по време на изборите в САЩ през 2016 г., когато Доналд Тръмп победи Хилари Клинтън за президент, въпреки че получи по-малко гласове.

Президентските избори в САЩ през 2000 г. подчертаха „ефекта на спойлера“, при който кандидатът на трета партия Ралф Нейдър „открадна“ гласовете от Ал Гор и така индиректно помогна на Джордж У. Буш да спечели. Системата за „first past the post“ ограничава способността на избирателите да изразяват предпочитания, което често изкривява резултатите.

„First past the post“ системата подтиква избирателите да гласуват стратегически, а не за истинската си любима партия, което е погрешна система. Този натиск в крайна сметка води до концентрация на власт в по-големи партии и в крайна сметка не ви остава нищо повече от двупартийна система.

Закон на Дюверже

Политологът Морис Дюверже отбелязва, че системите за гласуване, при които победителят получава всичко, като „first past the post“ системата, всички естествено се развиват към двупартийни системи. Няма истинско демократично представителство, тъй като изборът на избирателите е сведен до минимум и по-малките партии стават още по-малки.

El 5 de junio de 1917, en Angulema nació Maurice Duverger, docente, político, jurista y politólogo francés. Destacado teórico de las Ciencias Políticas. Autor de "Sociología política", "Los partidos políticos", y "Democracias Modernas: poder económico versus poder político". pic.twitter.com/Xh4LNgexbv — MEMORABLE (@EsMemorable) June 10, 2019

Класирано гласуване

Алтернатива на тази система би било класираното гласуване. Вместо да избират само една партия, гласоподавателите биха класирали кандидатите по предпочитание. Ако нито един кандидат не спечели абсолютно мнозинство, кандидатът с най-малко гласове се елиминира и вторият избор на неговите поддръжници се разпределя между другите партии.

Тази система за гласуване е известна още като „незабавен балотаж“ и елиминира кандидатите последователно въз основа на класирането, докато някой постигне мнозинство. Тази система имитира повторни избори, но спестява време, като позволява по-справедливо представяне на предпочитанията на избирателите.

В система с класиран избор кандидатите са склонни да избягват антагонистична кампания. Например, по време на надпреварата за кмет на Минеаполис през 2013 г., кандидатите останаха сърдечни и уважителни, тъй като се стремяха да осигурят второстепенни и висши предпочитания от избирателите.

Несъвършенства

Въпреки че гласуването с избор на класация минимизира някои проблеми, то все още е несъвършено. Има случаи, в които лошото представяне на кандидата може парадоксално да му бъде от полза поради динамиката на преразпределението на класирането.

Честна система за гласуване

Френският математик Никола дьо Кондорсе е пионер в теорията за социалния избор, която има за цел да създаде система за гласуване, която точно отразява предпочитанията на мнозинството. Работата му се появява по време на Френската революция (период, който се стреми към справедливо представителство) и полага основите на науката за гласуване.

#OTD 17 September 1743 Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marquis of Condorcet was born. He became a philosopher who supported a liberal economy, free & equal public instruction, constitutional government, & equal rights for women & people of all races. pic.twitter.com/tlHygB4W5v — The French History Podcast 🇲🇫 (@FrenchHist) September 17, 2023

В същото време друг френски математик на име Жан-Шарл дьо Борда предложи класирана система за гласуване, която дава точки въз основа на класацията на избирателите. Например, кандидат, класиран на първо място в бюлетината на гласоподавателя, ще получи четири точки, вторият ще получи три и т.н.

Кондорсе разкритикува подхода на Борда и отбеляза, че неуместни фактори (като броя на кандидатите) могат да повлияят несправедливо на резултатите.

През 1785 г. Кондорсе предлага система, при която победителят ще трябва да победи други кандидати в индивидуални избори. Но вместо да имат необичаен брой избори, избирателите просто ще използват система за гласуване с класиран избор. Победителят ще бъде този, който получи най-високите оценки, което е по-справедлива оценка.

Рамон Лул, монах от XIII в., предложи подобен метод за гласуване в изборите за църковно ръководство. Въпреки че работата му не е повлияла на времето му, тя е преоткрита през 2001 г.

За съжаление, Кондорсе открива парадокс в своята система, при който предпочитанията за класиране могат да доведат до кръгови резултати. Ако достатъчно хора класират еднакво различни кандидати, тогава това ще създаде задънена улица без ясен победител. Кондорсе умира, преди да успее да реши проблема.

Теоремата за невъзможността

В продължение на 150 години след смъртта на Кондорсе много математици се опитват да създадат перфектен метод за гласуване. Въпреки различните адаптации и предложения, никоя система не може да разреши напълно проблемите, идентифицирани от Кондорсе и Борда.

През 1951 г. американският икономист Кенет Ароу демонстрира, че ако има трима или повече кандидати в изборите, никоя класирана система за гласуване не може да изпълни напълно всички основни критерии за справедливост. Тази теорема за невъзможността, която му донесе Нобелова награда, формализира ограниченията на гласуването с класиран избор.

#TBT 1962 - In his paper “The Economic Implications of Learning by Doing,” Economist Kenneth Arrow develops a model to understand why inequalities exist among industrial societies. By charting the advancement of technology in time against the incentives to develop that… pic.twitter.com/TLTEQOXjgN — Santa Fe Institute (@sfiscience) September 19, 2024

Ароу предложи

пет условия,

когато става дума за системи за гласуване: единодушие, липса на диктатура, неограниченост, преходност и независимост от неподходящи алтернативи. Тези правила изглеждат съществени за рационалното гласуване, но той доказа, че нито един метод на гласуване не може да удовлетвори всички тях едновременно.

Единодушие

В критериите на Ароу единодушието твърди, че ако всички избиратели предпочитат един кандидат пред друг, системата трябва да отразява това колективно предпочитание.

Липса на диктатура

Второто условие на Arrow, липсата на диктатура, гарантира, че нито едно предпочитание на избирателя не може да определи целия резултат. Този принцип е от съществено значение за демокрацията, тъй като гласът на един човек не трябва да бъде решаващ фактор. Иначе щеше да е диктатура.

Неограниченост

Третото условие, неограниченост е, че всеки трябва да има право да гласува както намери за добре и техните гласове не могат да бъдат игнорирани. Това условие гарантира приобщаване и избягва произволно или пристрастно вземане на решения.

Преходност

Преходността изисква, че ако избирателите предпочитат една опция пред втора и втората опция пред трета, тогава първата опция трябва (логично) да бъде предпочетена пред третата. Той поставя кандидатите в подредена йерархия.

Независимост от неподходящи алтернативи

Това условие гласи, че добавянето или премахването на кандидати не трябва да променя съществуващите предпочитания. Например, ако един кандидат е предпочетен пред втори, представянето на нов кандидат не трябва да влияе върху избора на избирателя. Това условие не позволява на външните опции да нарушат предишното класиране.

Доказателство

Доказателството на Ароу показва, че всяка класирана система за гласуване, която отговаря на неговите пет условия, в крайна сметка разчита на диктатор за разрешаване на предпочитанията, което подкопава самите принципи на демокрацията. Като такава, справедлива система за гласуване е математически невъзможна за постигане с трима или повече кандидати.

Теоремата на Ароу разкрива, че при неговите пет условия всеки човек, чийто единствен глас определя печелившия кандидат (известен като основния гласоподавател), по същество би притежавал диктаторска власт.

Гласуване за одобрение

Има алтернативна система за гласуване, известна като методи за гласуване с оценка (като гласуване с одобрение), която може да се използва, за да позволи на гласоподавателите да изберат всички кандидати, които одобряват. Изследванията показват, че намалява негативната кампания и повишава справедливостта, тъй като избирателите могат да подкрепят множество кандидати, без да се страхуват, че гласът им ще бъде „пропилян“.

Исторически примери

Гласуването за одобрение е било исторически използвано в изборите във Ватикана между 1294 и 1621 г. и също така се използва при избора на генерален секретар на ООН. Въпреки ефективността си в специфични контексти, тя не е широко възприета в широкомащабни избори.

Кенет Ароу първоначално е скептичен към рейтинговите системи, но в крайна сметка признава техните предимства пред класираните методи, особено в способността им да избягват диктатури и парадокси.

Гледната точка на Чърчил

"It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried." --Sir Winston Churchill #quote#AWorldThatWorksForEveryone pic.twitter.com/qyeJixcZlT — Dylan Cornelius, Career Coach #OpinionsMyOwn (@DylanCornelius) April 24, 2023

Да си политически ангажиран е невероятно важно и е един от малкото начини, по които хората могат да променят света. Както веднъж каза Уинстън Чърчил: „Демокрацията е най-лошата форма на управление, но всички други са оше по-лоши“.

В крайна сметка демокрацията (с всичките ѝ сложности и несъвършенства) остава най-добрият вариант, който имаме. Може да е математическо предизвикателство, но принципите на справедливост и представителство, към които се стреми, го правят достойно занимание.