П оскъпването на яйцата в САЩ се отразява безпрецедентно в социалните мрежи и в икономически и новинарски сайтове - понякога с притеснение, понякога с хумористичен тон. Нова тенденция в социалните мрежи за "бюджетни рецепти" без яйца и други вече недостъпни продукти за мнозинството набират стотици хиляди гледания. Прогнозира се поскъпването да продължава и да надмине 20% през 2025 г. сравнено с миналата, което накара много американци да потърсят алтернативи - като кокошки под наем.

Защо американците наемат кокошки?

Епидемията от птичи грип опустоши птицефермите, което доведе до умъртвяването на милиони кокошки и до рекорден скок на цените на яйцата. В резултат на това потребителите търсят по-достъпни и устойчиви решения. Компанията Rent The Chicken сподели пред CBS News, че предлага кокошки за шестмесечен наем, което дава възможност на хората да имат пресни домашни яйца без дългосрочни ангажименти за отглеждането на животни.

Нарастващото търсене на кокошки

RENT A CHICKEN? 🐓 https://t.co/WHMOc4nfmf

As egg prices rise across the country, demand is soaring for a company that helps people get their own egg-laying chickens. pic.twitter.com/Q8mZ7iOiHm — News 4 San Antonio (@News4SA) March 3, 2025

Люпилни в цялата страна докладват за рязък ръст в търсенето на ккокошки, а продажбите на храна за тях са се удвоили от октомври, според CBS. Една кокошка може да снася над пет яйца на седмица, което прави наемането на птици привлекателна опция. За сравнение, покупката на дузина яйца от магазин в САЩ може да струва до $8 или дори $10.

Как кризата с птичия грип влияе на цените на яйцата

Цените на яйцата почти се удвоиха през последната година, достигайки рекордни нива заради недостиг на доставки, предизвикан от огнища на птичи грип в САЩ. Бюрото по трудова статистика съобщава, че цените на яйцата съставляват почти две трети от общото увеличение на разходите за храна през миналия месец, което допълнително засилва опасенията за инфлацията.

Обещанията на президента Доналд Тръмп за намаляване на цените на хранителните стоки се сблъскаха с неуспехи, тъй като разходите за храна продължават да нарастват, а недостигът на яйца допълнително влошава инфлационния натиск.

Live out your wildest farm fantasies through rent-a-chicken: the newest solution to combating high egg prices and shortages.https://t.co/mJBDIIiPUX pic.twitter.com/wLDjkkfp6f — USA TODAY (@USATODAY) February 13, 2025

Защо милиони кокошки са били убити?

Министерството на земеделието на САЩ (USDA) изисква цели ята да бъдат умъртвявани, когато дори една птица даде положителен тест за птичи грип. Тази политика доведе до масово умъртвяване, като само една ферма в Айова евтаназира 4,2 милиона кокошки през декември.

След епидемии фермите имат нужда от месеци, за да се възстановят — трябва да изхвърлят заразените птици, да дезинфекцират оборите и да възстановят броя с нови кокошки, преди да възобновят производството на яйца.

От началото на епидемията от птичи грип в САЩ през 2022 г. над 163 милиона кокошки, пуйки и други птици са починали или били умъртвени, за да се предотврати разпространението на вируса, според USDA.

Per @ABC, a Connecticut farmer is renting out his chickens during the #eggshortage—genius move.



Meanwhile, @Polymarket bettors are going crazy on FEB egg prices:

🥚 26% on $6.00+

🥚 24% on $5.50-$5.75

🥚 19% on $5.25-$5.50pic.twitter.com/ofAmDvi9Z6 — Jackpot Meter (@Gambling_Sites) February 14, 2025

Само през януари 19,5 милиона кокошки носачки са били убити, което е най-високият общ месечен брой от март 2022 г.

С население от 340 милиона души, САЩ традиционно поддържат по една кокошка носачка на човек, за да задоволят търсенето. Но към 1 януари 2025 г. страната разполага с 304 милиона кокошки носачки, което е с 2% по-малко спрямо миналата година и с 11% по-малко в сравнение с преди пет години.

Бъдещето на цените на яйцата и наемането на кокошки

Тъй като не се очаква бързо облекчение, все повече американци обмислят опцията да отглеждат кокошки в задния си двор, като ги наемат или купуват. Въпреки че тази тенденция няма да реши напълно недостига на яйца в страната, тя предлага креативен начин за потребителите да осигурят пресни яйца и да избегнат високи цени.