Заложническа драма в Украйна: Въоръжен похити автобус

В ъоръжен мъж, носещ експлозиви, взе около 20 пътници за заложници в автобус в Западна Украйна, съобщи АФП, цитирана от БГНЕС.

"Мъж е затворил в автобус около 20 заложници в центъра на Луцк. Той има експлозиви и оръжие", пише регионалното полицейско управление във Фейсбук.

Официално лице заяви, че са чути изстрели, но засега няма съобщения за ранени.

Въоръженият мъж, сам се е обадил в полицията и се е представил, предаде ТАСС, като се позова на украинския заместник-министър на вътрешните работи Антон Герашченко, предаде БТА.

"В Луцк е завзет автобус със заложници. В него има около 20 души. Престъпникът заяви, че е въоръжен и че е сложил експлозиви в автобуса. Взелият заложници мъж се обадил в полицията в 09:25 ч. и се представил под името Максим Плохой", написа Герашченко във Фейсбук.

Той заяви също, че по-рано в интернет е била публикувана книгата "Философия на престъпника" с автор Максим Плохой, в която авторът описва своите преживявания в затвора и житейските си възгледи.

