Заливане със супа и чупене на стъкло: Как активисти заплашват изкуството в Националната галерия

Н ационалната галерия забрани внасянето на течности — с изключение на бебешката формула и лекарства — след серия от атаки на активисти срещу ценни произведения на изкуството, включително „Слънчогледите“ на Винсент ван Гог.

Новата мярка влиза в сила от днес. Лондонският музей също призова посетителите да носят „минимални предмети“ в помещенията и да не влизат с големи чанти. „За съжаление, стигнахме до момент, в който бяхме принудени да действаме, за да защитим нашите посетители, персонал и колекция“, се казва в изявление на музея.

Музеят припомни за няколко атаки срещу произведения на изкуството от юли 2022 г., включително срещу „The Hay Wain“ на Джон Констабъл и „Rokeby Venus“ на Веласкес, както и срещу „Слънчогледите“ на Ван Го.

„Такива атаки причиниха физически щети на произведенията на изкуството, страдание както на посетителите, така и на персонала, и прекъсване на нашата мисия да гарантираме, че невероятното изкуство е достъпно за всеки“, се посочва в изявлението.

„Две от тези атаки се случиха през последните две седмици и затова взехме трудното и тъжно решение да променим начина, по който действаме в обозримо бъдеще.“ Музеят добави, че „всички входове в галерията ще имат метални детектори, където ще инспектираме чанти и раници“, уточнявайки, че влизането вероятно ще отнеме повече време в резултат на това.

Миналия месец две версии на известните „Слънчогледи“ на холандския майстор бяха заляти със супа. Нито една картина не е повредена, но прокурорите заявиха, че по рамките и предпазното стъкло са нанесени щети на приблизителна стойност от £10 000 до £20 000.

Трима поддръжници на Just Stop Oil се признаха за невинни за причиняване на престъпни щети.

Този инцидент се случи, след като двама активисти на Just Stop Oil бяха осъдени на затвор за причиняване на щети на стойност до £10 000 на рамката на един от „Слънчогледите“ на Ван Гог в галерията през октомври 2022 г. Отделно, двама активисти се залепиха за „The Hay Wain“ на Констабъл през юли 2022 г. Твърди се, че през ноември миналата година протестиращи са счупили предпазното стъкло на „Rokeby Venus“ или „The Toilet of Venus“, и са причинили щети на стойност над £6000.

