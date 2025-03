Захранваща батерия предизвиква пожар по време на полет

Н осенето на захранващи банки по време на ваканция или пътуване се превърна в обичайна практика за пътуващите, предлагайки удобен начин за поддържане на устройствата заредени по време на дълги пътувания или преходи. Неотдавнашни инциденти обаче породиха сериозна загриженост за безопасността относно рисковете, които тези преносими зарядни устройства представляват.

Известно е, че захранващите батерии, особено тези с литиеви батерии, могат да прегреят или да се запалят при определени условия. В резултат на това пренасянето им на борда на авиокомпаниите беше преустановено, а авиокомпаниите започнаха да прилагат по-строги правила относно използването и съхранението им по време на полети. Разбирането на потенциалните опасности и спазването на политиките на авиокомпаниите е от решаващо значение за осигуряване на безопасно пътуване със самолет, като същевременно устройствата се поддържат заредени.

Неотдавнашен инцидент по време на полет на авиокомпания Hong Kong Airlines отново повдигна въпроса за безопасността на захранващите устройства в самолетите. Само 15 минути след излитането в горното отделение на полет HX115 избухна пожар, за който се твърди, че е причинен от захранваща банка. Бързото реагиране на пътниците и екипажа, които използваха вода и сок, за да потушат пламъците, предотврати катастрофата, но събитието подчерта нарастващите опасности от носенето на захранващи банки на борда.

Полет на Hong Kong Airlines, пътуващ от Ханджоу за Хонконг, беше принуден да кацне аварийно във Фуджоу, след като захранваща батерия се запали в горното отделение за багаж.

Hong Kong Airlines flight #HX115 (Hangzhou–Hong Kong) diverted to Fuzhou after a fire broke out in an overhead luggage compartment mid-flight. The Airbus A320 (B-LPC) landed safely on Runway 03 at Changle Airport (FOC), with the crew successfully extinguishing the fire.

Това е самолет Airbus A320-232 (B-LPC), който се е намирал във въздуха само от около 15 минути, когато пътниците и екипажът забелязват дим и пламъци, излизащи от багажното отделение. Пътниците и стюардесите използвали вода и сок в опит да потушат огъня. Един от пътниците описва сцената като „като на филм“, говорейки за спешността на ситуацията.

Аварийно кацане във Фуджоу

Самолетът, който първоначално се е насочвал към Хонконг от летище Ханджоу Сяошан, е пренасочен към международното летище Фуджоу Чангле заради пожара. Полетът се приземи благополучно, а пътниците бяха свалени от самолета с автобуси. Въпреки че службите за спешна помощ и пожарните коли бяха в готовност, тяхната помощ не беше необходима, тъй като пожарът вече беше овладян.

On March 20,Hong Kong Airlines Airbus A320 (B-LPC) flight #HX115 from #Hangzhou to #HongKong was forced to divert to #Fuzhou after a fire broke out in an overhead compartment.The crew successfully extinguished the fire.



🎥 via @IFENG__official#HongKongAirlines #aviation #China pic.twitter.com/BvVeHFwiJz