Взрив в център за шерифи в Лос Анджелис, има загинали

Н ай-малко трима души загинаха при взрив в тренировъчен център на шерифската служба в американския град Лос Анджелис, щата Калифорния, съобщи "Франс прес", като се позова на министърката на правосъдието и главен прокурор на САЩ Пам Бонди.

В публикация в социалната мрежа X тя определи случилото се като "ужасно събитие, отнело живота на най-малко трима души“.

Според "Фокс нюз" експлозията е станала в тренировъчен център в източната част на града.

От канцеларията на губернатора на щата Калифорния Гавин Нюсъм посочиха, че той е бил "информиран за взрива, докладван на Бюрото за специални операции на шерифа на окръг Лос Анджелис".

"Чу се силен тътен в тренировъчен център, разположен източно от центъра на Лос Анджелис“, каза говорител на шерифската служба пред АФП, без да даде повече подробности.

🎙️ BREAKING: A powerful explosion rocked the Los Angeles County Sheriff’s Department’s Biscailuz Center Academy in East LA at 7:30 a.m. today (July 18, 2025), killing three sheriff’s deputies and injuring others. Authorities say bomb‑squad personnel were moving explosives when… pic.twitter.com/vurqYvT1Cd