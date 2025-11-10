ООН: Светът трябва да действа незабавно, ужасни зверства в Судан

С ветът трябва да действа незабавно, за да спре „ужасните зверства” в Ел-Фашер, Судан, заяви ръководителят на ООН по правата на човека, призовавайки страните да не чакат, докато ситуацията бъде обявена за „геноцид”.

„Ясно е, че в момента се извършват жестоки престъпления“, каза Фолкер Тюрк в интервю за АФП.

Най-тежката хуманитарна криза в света, безгранични ужаси и невъобразими страдания

Той подчерта, че „дали това се квалифицира като геноцид, отново трябва да решат съответните власти, но не трябва да чакаме те да вземат решение. Трябва да действаме веднага“.

Геноцид и "систематични" зверства: САЩ обвинява суданските паравоенни сили

Геноцид може да бъде обявен само от съд, след съответното дело, включително национални съдилища, Международният наказателен съд и Международният съд на ООН.