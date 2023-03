Вълна от отравяния на ученички в Иран (ВИДЕО)

В ълна от отравяния на ученички в Иран. 900 момичета в 30 училища са били приети в болница със симптоми на натравяне от ноември досега, предава NOVA.

Местни политици допуснаха, че децата вероятно са мишена на религиозна група, която се противопоставя на образованието на жените. Висши духовници и законодатели критикуваха правителството, че не е спряло случващото се, а само прави противоречиви твърдения за това кой носи отговорност.

In Iran up to 400 pupils at around 30 schools are said to have been affected by the "deliberate" poisoning attacks, with some needing hospital treatment after complaining about headaches, heart palpitations, feeling lethargic and being unable to move



