Най-малко 11 загинали при експлозия в мина в Колумбия

Н ай-малко 11 души са загинали, а други 10 са останали в капан след експлозия във въглищна мина в Централна Колумбия, съобщи губернаторът на департамента Кундинамарка, предаде АФП.

Инцидентът в община Сутатауса е станал вследствие на натрупване на газове, които са избухнали, след като инструмент на работник е предизвикал искра, заяви губернаторът Николас Гарсия пред радио Blu.

Експлозията е станала във вторник поредица от законни мини, които са свързани.

На снимки от местните медии се виждат пожарникари и спасители на входовете на мините, а шепа роднини очакват информация за своите близки.

