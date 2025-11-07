Свят

Военноморските сили на ЕС преследват танкер, превзет от пирати

Пиратите са стреляли с картечници и гранатомети

7 ноември 2025, 15:21
Военноморските сили на ЕС преследват танкер, превзет от пирати
Източник: iStock/GettyImages

В оенноморските сили на ЕС се опитват да достигнат танкер под малтийски флаг, превзет от пирати край бреговете на Сомалия, след като властите предупредиха за поредния опит на бандата да се качи на борда на плавателен съд, предаде "Асошиейтед прес".

Завземането на "Хелас Афродита", превозващ бензин от Индия за Южна Африка, изложи на риск екипажа от 24 моряци и породи опасения от по-нататъшни атаки от страна на пиратите, действащи в региона.

Абордаж на танкер от сомалийски пирати

Пиратите са стреляли с картечници и гранатомети по време на вчерашното нападение, а по-късно са се качили на борда, докато екипажът се е скрил в укрепена зона на борда, съобщиха официални лица. Данните за проследяване, анализирани от АП, показват, че танкерът се намира на повече от 1000 километра от сомалийското крайбрежие.

Европейската операция "Аталанта", коалиция за борба с пиратството, заяви днес, че "нейните сили са близо до мястото на инцидента и се приближават, готови да предприемат подходящи действия и да реагират на това събитие по съответния начин".

Пирати нападнаха танкер край Сомалия

Докато ЕС се опитва да достигне към мястото на инцидента, центърът за морски търговски операции на британската армия предупреди за друг инцидент в същия район. Малка лодка с трима души на борда, за които се смята, че са част от същата пиратска група, отговорна за отвличането на "Хелас Афродита", се е опитала да се приближи до друг кораб, но той е избягал от пиратите.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Пирати Сомалия Танкер
Виц на деня

