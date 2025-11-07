България

Министър Кирилов освободи директора на РЗИ - Велико Търново

Министърът разпореди проучване за качеството на атмосферния въздух във Велико Търново

7 ноември 2025, 17:05
Министър Кирилов освободи директора на РЗИ - Велико Търново
М инистърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов разпореди извънредни действия и проучване на всички факти и обстоятелства, свързани с качеството на атмосферния въздух във Велико Търново. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Със заповед от 4 ноември 2025 г. е създадена междуведомствена работна група с участие на експерти от Министерството на здравеопазването, от Министерството на околната среда и водите, от Националния център по обществено здраве и анализи, от Регионалната здравна инспекция, от Регионалната инспекция по околна среда и водите, от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“ и др. Първото заседание ще бъде на 10 ноември 2025 г.

Здравният министър: Ще поискам оставката на шефа на РЗИ – Велико Търново при доказани нарушения

Задачата на работната група е да извърши цялостна оценка на здравния риск, да организира съвместно епидемиологично проучване за връзката между замърсяването на въздуха и здравето на населението и да предложи конкретни мерки с ясни отговорности и срокове. От всички компетентни институции са изискани наличните данни и документи, включително резултати от измервания на атмосферния въздух, анализи на заболяванията и информация, свързана с дейността на предприятието „Кроношпан - България“.

Със заповед на министър Кирилов от вчера е освободен директорът на РЗИ- Велико Търново д-р Евгения Недева. Решението е продиктувано от необходимостта за засилване на междуведомствената координация и подобряване на оперативното взаимодействие между институциите по темата за качеството на атмосферния въздух и въздействието му върху здравето на населението. Проверка на Инспектората на МЗ установи пропуски в организацията на работа на РЗИ-Велико Търново, включително непълнота при анализа и обратната връзка към гражданите по подадени сигнали, отсъствие на план за действие и алгоритъм, както и недостатъчна координация с контролните органи. За временно изпълняващ длъжността е назначена досегашният заместник-директор д-р Красимира Петрова. Основен приоритет за МЗ остава защитата на общественото здраве и обективната експертна оценка на случая, при спазване на законовите правомощия на всяка институция и с повишена информираност към гражданите.

Голямо предприятие във Велико Търново може да остане без разрешително

Преди дни министър Кирилов каза, че ако има факти и обстоятелства, ще поиска оставката на директора на Регионалната здравна инспекция във Велико Търново. На 15 октомври председателят на парламентарната комисия по здравеопазването проф. Костадин Ангелов поска оставката на директора на институцията – Евгения Недева, както и оставката на Цветелин Иванов, директор на "Контролна и превантивна дейност“ в РИОСВ – Велико Търново заради замърсяването на въздуха в града в резултат на работата на местно предприятие.

