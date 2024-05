Крал Чарлз и Камила са „шокирани и натъжени“ от свлачището, погубило 2000 души в Папуа Нова Гвинея

О пустошителното свлачище, което погреба повече от 2000 души под порой от камъни и пръст в Папуа Нова Гвинея в петък, остави Бъкингамския дворец „дълбоко шокиран и натъжен“, заяви крал Чарлз.

Свлачището се срути в село Ямбали в северната част на страната около 3 часа сутринта в петък, докато по-голямата част от общността спеше.

Стотици къщи бяха затрупани под отломки, високи почти два етажа, докато спасителите казаха пред местните медии, че са чули писъци изпод земята.

