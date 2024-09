Мегацунами в Гренландия разтърси Земята в продължение на 9 дни

М ега-цунами, причинено от свлачище в Гренландия, накара Земята да вибрира в продължение на девет дни, показа ново проучване.

Срутването на висок 1,2 км планински връх миналия септември накара водата във фиорда отдолу да пръска напред-назад, причинявайки вибрации чак до земната кора, установиха учени.

За щастие не само че никой не пострада, но и почти никой не го забеляза. Сеизмолозите по целия свят бяха объркани от сигнали, които не бяха виждали досега. За щастие изследователската станция в устието на фиорда Диксън, макар и изоставена за зимата, разполагаше с автоматични записващи устройства, които разкриха изобилие от информация. Дори в неотдавнашна статия, разкриваща едноседмична стояща вълна, беше пропуснат фактът, че тя е накарала цялата планета да вибрира в откриваема степен в продължение на девет дни.

Обикновено човек би очаквал създаването на цунами, два пъти по-високо от Статуята на свободата, да привлече поне малко внимание, но ограничено до необитаем фиорд в Гренландия, случаят не беше такъв. За пръв път много хора извън района чуха за събитието миналия месец, почти година след като то се случи, когато статия разкри, че вълните са се отразявали напред-назад през фиорда в продължение на една седмица. Тези вълни са били перпендикулярни на посоката на първоначалното цунами, което е преминало по дължината на фиорда.

