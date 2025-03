Воден апокалипсис в Италия, евакуираха десетки

И талианските власти наредиха на десетки хора в Тоскана да напуснат домовете си, след като проливни дъждове разляха реки и наводниха улици в близост до историческите градове Флоренция и Пиза.

Регионалният президент Еудженио Джани заяви, че червената метеорологична тревога изисква хората да проявяват „максимална грижа и внимание“ на фона на „интензивните и продължителни дъждове“.

Няколко десетки души са били помолени да се евакуират с помощта на пожарникари от ниско разположени села и наводнена местност близо до Пиза, предаде АФП.

Противопожарната служба публикува снимки на частично потопени автомобили в град Сесто Фиорентино, северно от Флоренция, докато Джани каза на жителите да се пазят от приземни етажи и мазета. „Мислите ми са насочени към населението, засегнато от лошото време, което връхлита различни райони на Италия, причинявайки сериозни щети и затруднения на гражданите“, написа министър-председателят Джорджия Мелони в X.

Italian authorities order dozens of people in Tuscany to leave their homes after heavy rains swelled rivers and flooded streets near historic cities of Florence and Pisa pic.twitter.com/yhz1Z6x5Ca