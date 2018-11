Пътнически влак дерайлира близо до Барселона. Един човек загина, а петима са с леки наранявания. Това съобщи вестник „Насионал“ по данни на каталунските власти, предаде агенция БГНЕС.

Осем линейки и 14 пожарни бригади са пристигнали на мястото на инцидента.

Barcelona train crash: One dead and five injured after train derails near Spanish city pic.twitter.com/UBpnng3eHX