Влак блъсна 27-годишен мъж в Германия, взирал се в телефона си

Инцидентът е станал вчера на жп гарата в Лайхлинген

14 ноември 2025, 14:21
Влак блъсна 27-годишен мъж в Германия, взирал се в телефона си
Източник: iStock/Getty Images

Д вадесет и седем годишен мъж е с тежки наранявания на главата, след като беше ударен от влак в Западна Германия, докато стоял на перона и гледал в телефона си, съобщиха днес местните власти, цитирани от ДПА.

Инцидентът е станал вчера на жп гарата в Лайхлинген в западната провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Токов удар покоси мъж след опит за селфи върху покрива на влак

Според федералната полиция мъжът е бил вторачен в мобилния си телефон и е стоял твърде близо до ръба на перона.

При приближаването на влака към гарата машинистът е издал звуково предупреждение и е задействал аварийната спирачка, но не е успял да предотврати сблъсъка.

Влак е блъснал възрастен мъж, който пресичал неправомерно

Двадесет и седем годишният мъж е пострадал тежко и е откаран в болница с хеликоптер.

ЖП линията Леверкузен-Опладен и гарата в Лайхлинген са затворени временно.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Инцидент с влак Тежки наранявания Разсейване с мобилен телефон ЖП гара Лайхлинген Западна Германия Перон Машинист Аварийна спирачка Болница Закриване на жп линия
По темата

Виц на деня

- Как се взимат решенията вкъщи? - Когато с жената сте на различно мнение, решението го взима тя, а когато сте на едно мнение -…
Прочети целия
Последни новини

Как домът ни може да ни разболее: 4 неща вкъщи, които са вредни

Как домът ни може да ни разболее: 4 неща вкъщи, които са вредни

Любопитно Преди 8 минути

Актьорът Алекс Иванов от "Братя" се сгоди на сцената (СНИМКА)

Актьорът Алекс Иванов от "Братя" се сгоди на сцената (СНИМКА)

Любопитно Преди 15 минути

Какво се знае за големия корупционен скандал, който разтърсва Украйна

Какво се знае за големия корупционен скандал, който разтърсва Украйна

България Преди 1 час

Ето какво се знае за тази история, която касае отклоняване на големи суми пари в енергийния сектор

Земетресение разтърси остров Крит

Земетресение разтърси остров Крит

Свят Преди 1 час

Епицентърът на земетресението е бил на 103 км източно-югоизточно от Ираклион

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Любопитно Преди 1 час

Монархът празнува днес в Уелс, в компанията на кралица Камила, а почитта към него се излива от цяла Великобритания

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Свят Преди 1 час

Абас Арагчи призова ООН да наложи „подходящи мерки“ срещу Съединените щати

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"

България Преди 2 часа

Трафикът се регулира от „Пътна полиция“

Момчето-омар - как циркова звезда се превърна в хладнокръвен убиец

Момчето-омар - как циркова звезда се превърна в хладнокръвен убиец

Любопитно Преди 2 часа

Грейди Стайлс Джуниър, щял да даде на семейството мрачна репутация, когато се превърнал в системен насилник и убиец

<p>Пустинно чудовище на четири гуми: Dacia за &bdquo;Дакар&ldquo; развълнува София&nbsp;</p>

Уникален Dacia Sandriders прототип за "Дакар" развълнува София

Технологии Преди 2 часа

Петкратният победител в пустинната надпревара, Себастиен Льоб и още два екипа ще гонят първа победа за Dacia в прословутия маратон, а автомобилът е в столицата

<p>КНСБ: Ето кои храни са поскъпнали през октомври</p>

От юни до октомври: Малката потребителска кошница поскъпна до 111.90 лв.

България Преди 2 часа

Наблюденията на експертите от синдиката сочат още, че през юни кошницата е струвала 111.04 лв., а до октомври е поскъпнала до 111.90 лв.

Bad Bunny триумфира на наградите „Грами“ за латино музика с пет награди

Bad Bunny триумфира на наградите „Грами“ за латино музика с пет награди

Любопитно Преди 2 часа

Bad Bunny завърши благодарствената си реч с думите: „Пуерто Рико, обичам те, благодаря ти“

<p>&bdquo;Веднъж годишно&ldquo; - Колко често наистина се е къпела Елизабет I</p>

Заблуди и факти за Ренесанса

Любопитно Преди 2 часа

От ябълката, паднала върху главата на Нютон, до творбите на Шекспир – какво всъщност знаем за Ренесанса

Снимката е илюстративна

Ужас в Мексико: Свещеник открит мъртъв, увит в найлон и вързан за стол в канализация

Свят Преди 2 часа

Тялото на свещеника Ернесто Балтазар Ернандес Вилчис бе открито увито в черни найлонови торби, вързано за кресло и изхвърлено в канал близо до международното летище

Смъртоносна болест покосява украински войници

Смъртоносна болест покосява украински войници

Свят Преди 2 часа

Това смъртоносно заболяване е било широко разпространено за последен път по време на Първата световна война

Мъж платил на българин да подпали ресторант в Австрия

Мъж платил на българин да подпали ресторант в Австрия

Свят Преди 2 часа

Никой не е пострадал при пожара

<p>Стартират засилени проверки преди Никулден</p>

Стартират засилени проверки на инспектори преди Никулден

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

