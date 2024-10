Висш руски офицер е застрелян от упор в колата си край Москва

В исокопоставен руски офицер, който току-що се е завърнал у дома от войната в Украйна, е бил застрелян край Москва, а убийство му е свързано с работата му, пише Newsweek.

44-годишният Никита Кленков, заместник-началник на военно подразделение и офицер от Главното разузнавателно управление на Русия (ГРУ), е бил застрелян от упор, докато е бил в кола в село Меленки в Московска област, съобщи за РБК неназован служител на правоохранителните органи.

Russia: Nikita Klenkov, deputy commander of the GRU Special Operations Forces Training Center (Unit #43292) near Moscow assassinated with 8 gunshots through his car windshield. pic.twitter.com/wW19OEEDzk