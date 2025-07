Видео на очевидец засне момента, в който склад за фойерверки в Калифорния се запали и избухна

Н яколко експлозии в склад за фойерверки в окръг Йоло, Северна Калифорния, доведоха до пожар, съобщиха служители във вторник вечерта , 1 юли. Инцидентът е станал в общността Еспарто. Офисът на шерифа на окръг Йоло потвърди, че сградата е склад за фойерверки, разположен в района на окръжните пътища 23 и 86A, предаде CBS News.

Служителите на окръг Йоло издадоха задължителни евакуации за участък от една миля в резултат на пожара. Зоната за евакуация обхваща южната страна на магистрала 16, простираща се на юг до County Road 23 и на запад от Interstate 505 до County Road 85B. Малката общност на Мадисън е включена в зоната за евакуация.

