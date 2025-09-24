„В килията до мен беше убиец“ – Борис Бекер разкри шокиращи истини за живота в британски затвор

Б ившата тенис звезда Борис Бекер разкри пред Sky News, че е бил „шокиран“ от широкоразпространената употреба на наркотици и тежките условия на пренаселеност по време на престоя си зад решетките във Великобритания.

Той твърди, че в лондонския затвор „Уондсуърт“ е имало едва достатъчно служители, за да се справят с близо 2000 лишени от свобода. Бекер попадна там, след като бе осъден за укриване на активи и заеми на стойност 2,5 милиона паунда, с цел да избегне плащането на дълговете си.

„Кой кого контролира? Просто е толкова пренаселено“, споделя 57-годишният германец пред „The UK Tonight With Sarah-Jane Mee“.

В новата си книга, посветена на живота зад решетките, той пише, че „надзирателите бяха отговорни, докато вече не бяха“.

Бекер допълва пред Sky News: „Моето престъпление беше от типа на „белите якички“, както го наричат, но съседът ми в килията беше убиец, отсреща имаше педофил, а отдясно – трафиканти на хора и сериозни наркодилъри. Всички сме заедно и естествено се създава напрежение.“

„Можеше да се сдобиеш с почти всичко“

Трикратният шампион на Уимбълдън прекара няколко седмици в „Уондсуърт“, преди да бъде преместен. Той беше освободен през декември 2022 г., след като излежа осем месеца от двегодишната и половина присъда. Впоследствие бе депортиран, въпреки че живееше във Великобритания повече от десет години.

„Не знаех, че можеш да внесеш почти всичко вътре“, признава Бекер.

„Говоря за наркотици, за мини телефони, за храна – каквото си поискаш. Дори малко алкохол през уикендите. Това ме шокира.“

По думите му най-разпространеното вещество зад решетките е било синтетичният наркотик „спайс“.

„Никога преди не бях чувал за него. Всички знаят кой какво прави, но мнозина просто избират да си затварят очите“, разказва той. „Спайс“ е изключително силен и пристрастяващ наркотик, който от години представлява сериозен проблем в британските затвори.

Отговорът на властите

По време на престоя на Бекер в „Уондсуърт“ там са работили около 240 надзиратели, а броят на лишените от свобода е бил приблизително 1500.

Говорител на Министерството на правосъдието коментира: „Правителството наследи затворническа система в криза – пренаселена, с рушаща се инфраструктура и с персонал, ежедневно изложен на риск от насилие и вреда. Вече предприехме стъпки за подобряване на сигурността и условията в HMP Wandsworth, разположихме специализиран персонал и пренасочихме 100 милиона паунда, които ще бъдат инвестирани в рамките на пет години.“