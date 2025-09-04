Свят

Ужас в Пенсилвания: Пет деца открити в покрита с изпражнения „тъмница“

Родителите на децата бяха арестувани

4 септември 2025, 12:52
Ужас в Пенсилвания: Пет деца открити в покрита с изпражнения „тъмница“
Източник: iStock

П ет деца бяха открити заключени в отвратителна, покрита с изпражнения „тъмница“ в дом в Пенсилвания, а сега родителите им, които са имали прякo видеонаблюдение на стаята. са изправени пред обвинения, съобщиха властите, пише New York Post

Щатските полицаи арестуваха Джеймс Ръсел Кал, на 65 години, и Карли Кал, на 41 години, в сряда, 3 септември, след като петте им деца бяха открити в дом в Редстоун Тауншип без легла, със заковани прозорци, с бълхи, измазани с изпражнения стени в спалнята и малко дрехи или храна, съобщиха полицаите пред KDKA.

Децата, намиращи се в тези ужасяващи условия, бяха на възраст между 5 и 14 години, добавиха властите.

Карли Кал и Джеймс Кал бяха изведени от дома си от правоохранителните органи.

„Това е отвратително, това е единствената дума, която мога да използвам, за да опиша това, което видяхме и през какво са преминали тези деца“, заяви полицай Али Уилсън пред медията.

Пенсилванската щатска полиция първоначално била извикана в дома на 8 август, за да помогне на Службите за деца и младежи на окръг Файет да се справят с получена жалба за децата. Двойката беше арестувана тази седмица, след като властите изпълнили заповед за обиск на дома, уточниха от полицията.

Бащата, Джеймс Кал, според съобщенията заключвал децата в мръсната спалня, която функционирала като „тъмница“, за част от деня и през цялата нощ. Джеймс заявил пред полицаите и социален работник от Службите за деца и младежи, че „няма да премахне ключалките от вратата на спалнята по никаква причина“, се посочва в криминална жалба, получена от WPXI.

В този дом на ужасите полицията открила камери, свързани директно към стаята на бащата, три резета от външната страна на вратата и липса на дръжка, което ефективно хващало децата в капан, добавиха от полицията. Също така били намерени електрошоков пистолет, реплика на пистолет, наркотици и принадлежности за наркотици в дома, съобщи медията.

По време на интервюта с децата властите научили, че Джеймс Кал пушел марихуана през целия ден и пренебрегвал децата си. Също така той наскоро накарал майката да използва електрошоковия пистолет върху едно от децата като наказание, се посочва в криминалната жалба.

Всички деца са изведени от дома и сега са под грижите на службите за младежи. „Въз основа на това, което видях, ще бъде дълъг процес. Няма да говоря директно за децата, но не мога да си представя, искам да кажа, не мога да си представя да живея в домакинство като това, което видяхме“, заяви окръжният прокурор на Файет Майк Обел пред WTAE.

„Много, много сме щастливи, че член на семейството беше готов да се яви и да ни съобщи за това. Много сме доволни от нашите Служби за деца и младежи, които изведоха тези деца, и от щатската полиция в Бел Върнън, която продължи това разследване дълго след като децата бяха изведени, за да извърши ареста, който направиха днес“, каза Обел. „Правоохранителните органи не могат да бъдат във всяко домакинство всяка минута от всеки ден; имаме нужда хората да се явяват и да мислят за тези деца“, добави той.

Семейство Кал са арестувани по редица обвинения, включително застрашаване на благосъстоянието на деца, тежко нападение, безразсъдно застрашаване и притежание на наркотици, показват съдебните документи. Двойката е наредено да бъде задържана в затвора без право на гаранция, според съдебните записи. Джеймс Кал също се е признал за виновен по обвинение в тормоз през 2006 г., показват документите.

„Надявам се тези родители да отидат в затвора и да отговорят за това, което са направили“, каза полицай Уилсън. 

Разследването продължава.

Източник: New York Post    
