18-годишно момиче е убито и седем са ранени при масово намушкане в Канада

18-годишна жена загина, а седем други души бяха ранени при масова атака с нож в отдалечена общност на местното население в Канада, съобщиха от полицията. Заподозреният също е починал по време на нападението в четвъртък, 4 септемрви, в общността на Първите нации в провинция Манитоба, според Кралската канадска конна полиция (RCMP), предаде BBC.

Инцидентът се случи в Hollow Water First Nation, на около 200 км североизточно от град Уинипег. Полицията съобщи, че заподозреният е бягал от местопрестъплението, когато загинал при сблъсък с полицейски автомобил, управляван от служителка на RCMP, която била тежко ранена.

Семейството на една от жертвите разказа, че мъжът е бил събуден посред нощ и намушкан в торса.

Разследващите уточниха, че убитата жена е сестра на заподозрения и че нападателят преди това бил „известен на полицията“.

На пресконференция федералната полиция заяви, че служители са на място в Hollow Water First Nation и „все още обикалят от къща на къща, за да се уверят, че общността е в безопасност и че няма други жертви“.

„Изказваме искрените си съболезнования на всички в общността на Hollow Water First Nation и на всички, които са засегнати от този безсмислен акт на насилие“, заявиха от RCMP.

Полицията съобщи, че първоначално била извикана в общността в 03:45 местно време в четвъртък, след като охранител от общността съобщил за нападение, станало 30 минути по-рано. Когато полицаите пристигнали, били уведомени за второ местопрестъпление. Жертви на намушкане били открити и на двете места, според разследващите.

Ръководителят на отдела за тежки престъпления на RCMP Роб Ласън отказа да сподели предполагаем мотив за нападението, но каза, че „жертвите са били познати помежду си в общността“. Заподозреният, Тайрон Симард, на 26 години, избягал с открадната кола и изглежда се насочвал към Уинипег, когато се сблъскал с полицейския автомобил.

Полицайката, чието име не беше разкрито, била откарана в болница с „критични, но не животозастрашаващи наранявания“, според Ласън, и се очаква да се възстанови напълно. Премиерът на Манитоба Уаб Киню похвали полицайката, заявявайки: „Тя спря мъж, който беше в разгара на насилие.“

Вождът на Hollow Water First Nation Лари Баркър също говори на пресконференцията, като гласът му трепереше от емоция. „Моля общността да се моли и да се подкрепя взаимно“, каза вождът Баркър

„Семействата бяха много близки до мен и изказвам най-дълбоките си съболезнования към тях“, продължи той.

Общността Анишинабе има население от няколкостотин души. Един от ранените в нападението беше идентифициран от членове на семейството като Майкъл Рейвън, според CBC News. Децата му разказаха, че е бил намушкан в белия дроб от някой, който нахлул в дома му, докато спял.

„Цялата общност е разтърсена от това. Това не е нещо, което се случва в Hollow Water“, каза дъщеря му Кристи Уилямс пред CBC.

Атаката се случи на третата годишнина от масовото намушкване в James Smith Cree Nation и близкото село Уелдън в провинция Саскачеван, при което бяха убити 11 души, а много други бяха ранени. Заподозреният в това намушкване почина малко след като полицията го арестува след тридневно издирване.