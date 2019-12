Ужас, в Германия откриха изчезнало дете в шкаф

Г ерманската полиция е откри изчезнал преди повече от две години тийнейджър в шкаф в дома на мъж, заподозрян за разпространяване на детска порнография.

Момчето на 15 години е намерено в апартамент в град Реклингхаузен. То е откарано в клиника, където се оценява психологическото му състояние.

Мъж, който е на 44 години, е бил задържан под стража по подозрение за сериозно сексуално престъпление. Полицията е иззела и харддискове с информация.

Момчето е изчезнало през 2017 г. Тогава е било на 13 години. Преди това за известно време е живяло в приют в предградие на Реклингхаузен след семейна криза.

Полицаите окрили изчезналото дете затворено в шкаф в дома на заподозрения.

Майката на детето сподели пред неделното издание на „Билд”, че се е видяла със сина си.

Тя едва го познала. Той приличал на „счупен старец”. Все още носел дрехите, с които бил в деня, когато е обявен за изчезнал.

Момчето разказало на майка си, че било затворено в продължение на 2 години и мъжът не му позволявал да излиза навън.

