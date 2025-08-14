Ужас, четири тела бяха извадени от Сена

Ч етири тела бяха открити да плават в река Сена, в покрайнините на Париж.

Пътник е алармирал френската полиция, след като е забелязал от прозореца на влака, с който пътувал, нещо, което изглеждало като тяло на мъж.

Той е насочил полицията и спешните служби към улица покрай реката в град Шоази-ле-Роа, Вал-де-Марн.

На мястото са изпратени полицейски служители, които открили тялото на мъж във водата.

Второ тяло – намиращо се на около 50 метра от първото – е намерено малко след това.

След допълнително разследване, трето тяло било извадено от клоните край реката, а накрая и четвърто, носено от течението.

"Паризиен" съобщи, че четирите жертви са възрастни мъже. Трима от тях са били напълно облечени, а четвъртият е бил гол.

Смята се, че те са били потопени в река Сена няколко дни преди да бъдат открити. Мъжете са от африкански произход.

Те са били транспортирани до Парижкия институт по съдебна медицина за идентификация и аутопсия.

Към момента няма доказателства, които да сочат, че и четирите жертви са починали по едно и също време.