Унгария избра първата жена президент

У нгарският парламент избра първата жена президент на страната - Каталин Новак - за петгодишен мандат. Новак, която е съюзничка на премиера националист Виктор Орбан, е първата жена, която ще заема президентския пост в централноевропейската страна.

Новак, която е на 44 години и е бивша министърка, получи 137 гласа. Съперникът й, икономистът Петер Рона, спечели 51 гласа. Победата на Новак не буди изненада, тъй като беше ясно, че тя може да разчита на мнозинството в парламента, с което разполага партията Фидес на Орбан.

Каталин Новак обеща да защитава традиционното унгарско семейство и да сложи край на демографския спад. "Ние, жените, отглеждаме децата, грижим се за болните, готвим, способни сме да сме на две места едновременно, да си изкарваме прехраната, да обучаваме, да печелим Нобелови награди", заяви Новак преди гласуването в парламента.

"Ние сме добре запознати със силата на думите, но можем и да замълчим и да слушаме, когато това е необходимо, можем да защитаваме семействата си, ако има опасност", каза още тя.

Каталин Новак е член на политическата партия Фидес с председател Виктор Орбан. Новак служи като депутат в Народното събрание от 2018 г. и като министър по семейните въпроси в четвъртото правителство на Орбан от 2020 до 2021 г.

Новак е учила икономика в Будапещкия университет Корвинус и право в Сегедския университет в Унгария. Тя е учила и в Парижкия университет в Нантер. Освен унгарски, Новак говори френски, английски и немски.

Каталин Новак е женена и има три деца.

