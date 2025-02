„Ние все още сме тук“: Украйна отбелязва 6 месеца от своята контраофанзива в Курск

П реди шест месеца украинските сили шокираха както Кремъл, така и собствените си съюзници, като осъществиха изненадваща контраофанзива и нахлуха през границата в руския регион Курск.

Две седмици след първоначалната атака Виталий беше изпратен в региона от украинската армия и оттогава се сражава там заедно с някои от най-добре обучените войници на страната.

„Ние все още сме тук“, каза Виталий пред POLITICO. Той поиска да бъде идентифициран само с малкото си име.

„Доведохме война на територията на агресора; взехме много затворници, които по-късно бяха използвани за освобождаване на нашите момчета от руския плен. Принудихме Русия да изтегли част от войските си от Украйна, за да се бие с нас.“

Разнопосочни възгледи за операцията

Нахлуването в Курск предизвика разгорещени дебати в Украйна относно неговата ефективност и цена.

Today marks six months since the start of the Kursk operation. Слава Україні 🇺🇦🤙



📸 Liberators of the Kursk region, summer 2024 pic.twitter.com/cYUQymIr85