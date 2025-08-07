Какво се случва с доставките по ударения от Русия газопровод, минаващ през България

Д оставките на газ по атакуваната с дронове от Русия в сряда междусистемна газова връзка "Орловка" по Трансбалканския газопровод при село Новосилске в украинската Одеска област продължават да текат, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на украинската газопреносна компания оператор.

Русия атакува газопровода, свързващ България и Украйна

Украински представители казаха вчера, че Русия е поразила газоизмервателната станция близо до границата с Румъния, в Измаилски район, през която минава втечнен природен газ за Украйна от Азербайджан.

Трансбалканският газопровод минава и през България.

Миналата седмица държавната енергийна компания на Украйна "Нафтогаз" съобщи, че е подписала първото си споразумение с азербайджанската компания СОКАР (SOCAR) за внос на втечнен природен газ по Трансбалканския газопровод, информира Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски каза вчера, че руската атака по станцията "Орловка" е опит да се саботират подготвителните дейности в Украйна за отоплителния период.

Руското Министерство на отбраната потвърди, че силите му са атакували газопровода, заявявайки, че от него се снабдява украинската армия.

"Доставките текат по същия начин, както и преди", заяви представител на компанията оператор на интерконектора при Новосилске за Ройтерс в четвъртък.

От компанията уточниха, че до края на деня по междусистемната връзка трябва да преминат 420 000 кубика газ. Киев определя този газопровод като "изключително важен", посочва Ройтерс.