Свят

Какво се случва с доставките по ударения от Русия газопровод, минаващ през България

Поразена беше газоизмервателната станция близо до границата с Румъния, в Измаилски район

7 август 2025, 14:08
Какво се случва с доставките по ударения от Русия газопровод, минаващ през България
Източник: iStock Photos/Getty Images

Д оставките на газ по атакуваната с дронове от Русия в сряда междусистемна газова връзка "Орловка" по Трансбалканския газопровод при село Новосилске в украинската Одеска област продължават да текат, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на украинската газопреносна компания оператор.

Русия атакува газопровода, свързващ България и Украйна

Украински представители казаха вчера, че Русия е поразила газоизмервателната станция близо до границата с Румъния, в Измаилски район, през която минава втечнен природен газ за Украйна от Азербайджан.

Трансбалканският газопровод минава и през България.

Миналата седмица държавната енергийна компания на Украйна "Нафтогаз" съобщи, че е подписала първото си споразумение с азербайджанската компания СОКАР (SOCAR) за внос на втечнен природен газ по Трансбалканския газопровод, информира Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски каза вчера, че руската атака по станцията "Орловка" е опит да се саботират подготвителните дейности в Украйна за отоплителния период.

Руското Министерство на отбраната потвърди, че силите му са атакували газопровода, заявявайки, че от него се снабдява украинската армия.

"Доставките текат по същия начин, както и преди", заяви представител на компанията оператор на интерконектора при Новосилске за Ройтерс в четвъртък.

От компанията уточниха, че до края на деня по междусистемната връзка трябва да преминат 420 000 кубика газ. Киев определя този газопровод като "изключително важен", посочва Ройтерс.

Източник: БТА/Иво Тасев    
газопровод украйна русия българия
Последвайте ни
Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

Огнени топки с дим, светкавица, по-ярка от Слънцето, и силен гръм: Тунгуският астероид

Огнени топки с дим, светкавица, по-ярка от Слънцето, и силен гръм: Тунгуският астероид

Прокуратурата започна разследване за смъртта на капитан Марин Маринов в Газа

Прокуратурата започна разследване за смъртта на капитан Марин Маринов в Газа

Мис САЩ обвини конгресмен от Флорида в сексуално изнудване

Мис САЩ обвини конгресмен от Флорида в сексуално изнудване

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

pariteni.bg
Няма „парашут“ за свободното падане на Tesla в Европа

Няма „парашут“ за свободното падане на Tesla в Европа

carmarket.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 8 часа
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 7 часа
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 5 часа
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 5 часа

Виц на деня

Жен акъм мъжа си: – Ти слушаш ли какво ти казвам? – Да, просто процесорът ми загрява...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Възстановена традиция: Гражданите ще могат отново да посещават омбудсмана

България Преди 26 минути

Вижте как и къде може да се случи това

Оставиха в ареста чужденеца, заловен да превозва мигранти в Ямбол

Оставиха в ареста чужденеца, заловен да превозва мигранти в Ямбол

България Преди 27 минути

Срещу него е повдигнато обвинение за каналджийство, за което се предвижда до 10 години затвор

Дадоха на съд престъпна група за имотни измами, сред обвиняемите е полицай

Дадоха на съд престъпна група за имотни измами, сред обвиняемите е полицай

България Преди 1 час

Извършителите представяли пред нотариуси фалшиви завещания

<p>Твърде мрачно&nbsp;за децата? Истината за сериала &bdquo;Wednesday&ldquo;</p>

Подходящ ли е сериалът „Wednesday“ за деца? Какво трябва да знаете преди да го гледате

Свят Преди 1 час

Макар и с чувство за хумор, "Wednesday" съдържа насилие, нецензурен език и дори сцени с отрязани крайници

<p>Спешна проверка на ТЕЦ &quot;Марица 3&quot; в Димитровград</p>

Спешна проверка на ТЕЦ "Марица 3" в Димитровград заради повишени стойности на серен диоксид

България Преди 1 час

Това е станало след 18:00 часа в сряда

“Ново Аз” с Eva Lea

“Ново Аз” с Eva Lea

Любопитно Преди 1 час

Фокусът пада върху една от най-обещаващите млади артистки на българската сцена

Няколко столични квартала са без топла вода заради аварии

Няколко столични квартала са без топла вода заради аварии

България Преди 2 часа

Това съобщиха от "Топлофикация-София"

Стартира нова кампания срещу употребата на вейпове от деца

Стартира нова кампания срещу употребата на вейпове от деца

България Преди 2 часа

Информационни видеоклипове, обясняващи вредите, ще бъдат представяни пред ученици, учители и директори

Близо 500 училищни кабинета са обновени по Националната програма на МОН

Близо 500 училищни кабинета са обновени по Националната програма на МОН

България Преди 2 часа

В някои класни стаи е възможно да се провежда обучение по два предмета едновременно

Ново откритие: Оцелели са живели в руините на Помпей

Ново откритие: Оцелели са живели в руините на Помпей

Любопитно Преди 2 часа

Хората, които не са могли да си позволят нов живот на друго място, са се завърнали и са потърсили убежище сред развалините

Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп

Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп

Свят Преди 2 часа

Мястото на провеждането на срещата между лидерите на САЩ и Русия е съгласувано

Двама полицаи отиват на съд за подкуп от 500 лв.

Двама полицаи отиват на съд за подкуп от 500 лв.

България Преди 2 часа

Случаят е от края на 2022 г.

Простреляха мъж, докато се разхожда в Морската градина във Варна

Простреляха мъж, докато се разхожда в Морската градина във Варна

България Преди 3 часа

Сигналът за инцидента е подаден в сряда около 18:45 часа

<p>Експерти разкриват очевидния знак за изневяра, който хората пропускат</p>

Експерти разкриват очевидния знак за изневяра - който повечето хора пропускат: „Това е следа, която си струва да се проследи“

Любопитно Преди 3 часа

Забравете за червилото по яката - това може да се окаже истинското уличаващо доказателство

Жена се събуди от кома секунди преди да стане донор на органи

Жена се събуди от кома секунди преди да стане донор на органи

Свят Преди 3 часа

Лекар настояваше да влеят морфин на пациента и да продължат с операцията

.

Уникални находки: Откриха каменни гюлета за катапулти на Перперикон

България Преди 4 часа

Те са били използвани във войните между България и Византия

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

dogsandcats.bg

Могат ли котките да консумират яйца

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Мария Илиева показа за първи път лицето на дъщеря си София (ВИДЕО)

Edna.bg

Пълнолуние на 9 август: Как ще се отрази на всяка edna зодия

Edna.bg

Бърнли готви изненадваща оферта за бивш играч на Ман Юнайтед

Gong.bg

Гонсало Гарсия подписва нов договор с Реал Мадрид и взима номер 9

Gong.bg

Августовска жега завладява страната в края на седмицата

Nova.bg

Кремъл: Тръмп и Путин се срещат до дни

Nova.bg