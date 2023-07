Украинският министър на образованието: Руснаците разрушиха напълно 180 училища в Украйна

Р уските войски са разрушили напълно 180 училища в Украйна, а над 1300 учебни заведения са повредени, съобщи на пресконференция украинският министър на образованието и науката Оксен Лисовий, предаде УКРИНФОРМ.

Днес има 180 училища, които са напълно унищожени. Над 300 учебни заведения са разрушени, повече от 1300 са повредени и подлежат на експертна оценка дали могат да бъдат възстановени, каза министър Лисовий.

On the night of July 23, a russian missile attack on the city center damaged five kindergartens, four schools, and two educational institutions in Odesa. Two were architectural landmarks in the city center and cannot be restored. pic.twitter.com/SYQ88Tncap