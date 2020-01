Учени в САЩ създадоха първите живи роботи

З а първи път в света американски учени създадоха биороботи, изградени изцяло от живи клетки. В действителност това е нов клас програмируеми същества. Процесът е описан подробно в списанието на Националната академия на науките в САЩ.

С помощта на суперкомпютър учените са успели да създадат от стволови клетки на африканска водна жаба микроскопичен биоробот, който може да се движи самостоятелно и да изпълнява елементарни задачи.

На практика не става въпрос за роботи в традиционния смисъл, а за нов вид живи машини, създадени от човек, твърдят от изследователския екип.

Новото същество е наречено ксенобот.

Всъщност това са мънички парчета биоматериал с размер до милиметър, съдържащи от 500 до 1000 клетки от кожата и сърцето на жабешките ембриони.

Кожните клетки позволяват на тези „организми“ да запазят формата си, докато клетките от сърцето, които сами се събират в мускулната тъкан на кардиомиоцитите, могат да се движат при свиване.

Тъй като клетките на сърцето се свиват и отпускат самостоятелно, те действат като миниатюрни двигатели, които задвижват робота, докато запасите от енергия в тях не бъдат изчерпани.

Опитите показали, че тези „същества” живеят няколко дни до седмица, като използват запасите от ембрионална енергия. За да останат живи, ксеноботите трябва да бъдат поставени във водна среда.

Учените смятат, че в бъдеще тези роботи могат да се използват в човешкия организъм за доставка на определени препарати или почистване на кръвоносните съдове.

Ако се повредят, тъй като са живи, биороботите могат да излекуват сами своите наранявания.

Когато задачата е изпълнена, а енергията е свършила, те умират и се разграждат като всички живи същества, без да замърсяват околната среда.

Ксеноботите не могат да еволюират и да се размножават, подчертават учените.

Планира се да бъдат направени ксеноботи с кръвоносни съдове, нервни клетки, от които ще се образуват рудиментарни очи. А в перспектива ксеноботите ще могат да живеят във въздуха и на сушата.

