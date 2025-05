Убийството на инфлуенсърката Валерия Маркес: Фемицид или наркокартел?

К огато 23-годишна мексиканска инфлуенсърка беше застреляна по време на предаване на живо в TikTok, слуховете не закъсняха. Дали е станала жертва на наркокартел? Или случаят е още един трагичен пример за насилие, основано на пола?

Във вторник Валерия Маркес беше застреляна в салона си за красота Blossom The Beauty Lounge в Сапопан – град в централноизточния мексикански щат Халиско.

От местната прокуратура съобщиха, че разглеждат убийството като фемицид – престъпление, мотивирано от пола на жертвата.

Президентът на Мексико, Клаудия Шейнбаум, обяви, че е започнало официално разследване: „Работим, за да открием извършителите и да разберем причините за това престъпление.“

Местоположението обаче – в щата Халиско, където се заражда и разраства страховитият наркокартел „Нова генерация Халиско“ (CJNG) – подхрани съмненията, че престъплението може да е свързано с организираната престъпност.

Валерия Маркес е модел, чиято популярност започва да нараства през 2021 г., когато печели титлата „Мис Ростро“ („Мис Лице“), съобщават мексикански медии.

Скоро след това тя започва да създава съдържание в социалните мрежи, където споделя съвети за грим и лична грижа, коментира модни тенденции и документира пътуванията си. Снимки от частни самолети и луксозни яхти красят нейния Instagram профил, който към момента на смъртта ѝ е имал над 223 000 последователи. В TikTok броят им е надхвърлял 100 000.

В последното си видео на живо тя споменава, че очаква куриер, когото познава, за да ѝ донесе подарък. Маркес споделя с известно притеснение, че приятелката ѝ не е успяла да види лицето на куриера, когато е пристигнал.

„Защо просто не го остави (подаръка)? Щяха ли да ме вземат (да ме отвлекат) или какво?“, пита тя на глас, обръщайки се към зрителите си.

Докато държи розова плюшена играчка, тя внезапно отмества поглед от камерата, хваща се за гърдите и корема и рухва на стола си. Минути по-късно друга жена посяга към телефона и прекратява излъчването.

Според прокуратурата, полицията пристига на място около 18:30 местно време (12:30 GMT) и потвърждава смъртта на Валерия Маркес.

Според свидетелства, двама въоръжени мъже на мотоциклет са пристигнали пред салона. Единият влиза, пита дали жената е Валерия, и след като тя отговаря утвърдително, я застрелва поне два пъти, след което напуска мястото.

Разследващите проверяват записи от камери за видеонаблюдение и анализират профилите ѝ в социалните мрежи с надеждата да установят самоличността на нападателите. Засега мотивът остава неясен.

Салонът се намира в луксозния район Сапопан в Гуадалахара – зона с частна охрана и добре поддържани улици. Макар да изглежда безопасен, Сапопан е една от най-насилствените общини в щата Халиско. В търговските му центрове често се случват престрелки.

Според данни на Министерството на правосъдието на САЩ, над половината от търговските имоти и недвижимостта в района са свързани с пране на пари от наркокартели.

Халиско е шести по брой убийства сред 32-те щата на Мексико, включително столицата. От началото на мандата на президента Шейнбаум през октомври 2024 г. досега са регистрирани 906 убийства, според данни на консултантската компания TResearch.

Щатът е и един от най-засегнатите от наркокартелите. Само на 50 километра от Сапопан през март беше разкрит тренировъчен лагер на картел, а от 2018 г. насам в района са изчезнали над 15 000 души.

В деня на убийството на Валерия Маркес, само на два километра от салона, е бил убит и бившият конгресмен Луис Армандо Кордоба Диас, съобщава вестник „Реформа“.

