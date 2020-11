Убиха руския „цар на колбасите“ с арбалет

Р уски олигарх, с прякор Царят на колбасите, е убит с арбалет, съобщи Би Би Си, като се позова на разследващите.

Владимир Маругов и партньорката му са били нападнати и завързани от маскирани нападатели, докато са били в сауната. Нападателите искали пари. Жената успяла да се освободи и да избяга през прозореца и се обадила в полицията, съобщи ТАСС.

Когато пристигнали, полицаите открили Маругов вече мъртъв, до тялото му имало арбалет.

Нападението е станало в имението на олигарха, на около 40 км от руската столица Москва, рано сутринта в понеделник.

Маругов притежаваше някои от най-големите руски заводи за преработка на месо.

