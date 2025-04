Търговските войни водят до истински – ще се случи ли отново

„Свободата на търговията между нациите е основен фактор за осигуряването и поддържането на мира по света“, заяви Лигата за свободна търговия на Америка в страстен призив. „Историята показва, че войните до голяма степен са били резултат от борбата за пазари, от протестите срещу тарифните бариери и забраните“.

Годината е 1921 г. и призивът остава без внимание, пише Newsweek.

Митата и търговските бариери, включително тези, наложени от САЩ през следващите години, оформиха глобална среда, която помогна на света да поеме по пътя към Втората световна война. Още по-пряко петролното ембарго на САЩ срещу Япония в средата на 1941 г. е стимул за атаката срещу Пърл Харбър, която въвежда САЩ във войната.

Поне от времето на Древна Гърция митата и търговските ограничения са били фактор зад войните. Тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп налага мита по целия свят и особено на най-големия съперник на Америка, Китай, въпросът е дали това ще се случи отново.

„Като се има предвид колко бързо станахме свидетели на влошаване на отношенията между САЩ и Канада след обявяването на наказателните мита от Тръмп само преди няколко месеца, лесно е да си представим как в исторически план търговските конфликти могат да засилят националистическото напрежение, геополитическото съперничество и да увеличат възможността за военен конфликт“, каза историкът от университета в Екситър д-р Марк-Уилям Пален, автор на Pax Economica: Left-Wing Visions of a Free Trade World.

„Разбира се, това попада в сива зона около корелацията срещу причинно-следствената връзка, но повечето мирни работници и антиимпериалисти от средата на XIX в. твърдят, че защитните мита, ембаргото и санкциите водят до търговски войни и бързо превръщат съюзниците във врагове“, добавя той.

Сред най-ранните примери са икономическите санкции и търговските ограничения, наложени от Атина преди 430 г. пр.н.е. върху града-държава Мегара,

съюзник на Спарта, съгласно така наречения Мегарски декрет: фактор в последвалите Пелопонески войни.

Други войни, свързани с тарифи, търговия и данъци, включват тези между англичаните и холандците през XVII в., Войната за независимост на САЩ и войната от 1812 г. – след като британците спряха достъпа на американците до доходоносни външни пазари. Пален също цитира тарифната война между Австро-Унгария и Сърбия като фактор в началото на Първата световна война.

„Историята е пълна с примери за търговски спорове, ескалиращи във въоръжен конфликт“, се казва в уебсайта на Световната търговска организация, която беше създадена след Втората световна война отчасти, за да се избегне повторение на предвоенното търговско напрежение. „Това е твърдение, което не бива да се преувеличава, но в него има истина“.

Както в случая с някога доминиращите САЩ и бързо милитаризиращия се Китай, търговските войни може да са част от цялостна конкуренция за власт и следователно също толкова показател за предстоящи военни действия, колкото и причина за тях.

