Старт на съдебния процес срещу отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

Обвинителният акт съдържа 3739 страници

9 март 2026, 10:34
Старт на съдебния процес срещу отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу
Източник: БТА

Д нес се очаква да бъде даден ход на дългоочаквания съдебен процес по обвинения в корупция и организирана престъпност срещу отстранения от поста кмет на Истанбул Екрем Имамоглу. Той бе задържан на 19 март м.г., а на 23 март 2025 г. бе поставен под арест и оттогава е в затвора в Силиври край Истанбул. Ден преди задържането му бе анулирана дипломата му за висше образование, което го лишава от право да се кандидатира за бъдещ президент.

В първото заседание по делото срещу Екрем Имамоглу, което се предвижда да започне днес, ще се явят и 407 други обвиняеми, от които в ареста са 105. Заседанията ще се провеждат четири дни в седмицата до края на месец април, информира телевизия НТВ.

Делото ще се гледа от Първи съдебен състав на 40-ти съд за тежки престъпления в Истанбул.

Предвиждаше се съдебният процес да се състои в новата съдебна зала на затворническия комплекс Мармара в Силиври, но поради забавяне на строителните работи първото заседание ще се провежда в наличната съдебна зала, която е с по-малък капацитет.

Поискаха 2000 години затвор за Екрем Имамоглу

Поради това са наложени редица ограничения както за адвокатите на защитата, така и за присъстващите в залата. Разрешават се най-много трима адвокати на обвиняем, а роднините на задържаните ще бъдат с приоритет спрямо други желаещи да проследят делото на място. Броят на журналистите, на които е разрешено да следят процеса, е ограничен до 5 чуждестранни журналисти и по един журналист от турска медия, или общо 25 души. Според турския Наказателен кодекс е забранено използването на аудио- и видеозаписващи устройства по време на съдебни процеси.

Предвижда се делото да започне в 10 часа (9 часа българско време). В първия ден се очаква да бъде снета самоличността на подсъдимите.

Арести в Турция във връзка с корупционното разследване, довело до ареста на Имамоглу

Обвинителният акт, подробности от който бяха огласени преди време в турските медии, съдържа 3739 страници.

Според Главната прокуратура организационната структура, ръководена от Имамоглу, е започнала по време на мандата му като кмет на Бейликдюзю и се е разраснала по време на мандата му като кмет на Голямата община на Истанбул. Обвинението иска до 2352 години затвор за Имамоглу, който е обвинен в 142 различни действия, между които са: „сформиране на организация с намерение за извършване на престъпления“, „укриване на доказателства за престъпление“, „възпрепятстване на комуникацията“, „повреждане на обществена собственост“, „подкуп“, „публично разпространяване на подвеждаща информация“, „изнудване“, „измама срещу публични институции“, „пране на активи, получени от престъпна дейност“, „манипулиране на търгове“ и др.

Осъдиха кмета на Истанбул Екрем Имамоглу

Посочва се, че министерствата на финансите и хазната, вътрешните работи, енергетиката и природните ресурси, земеделието и горите, Истанбулската областна дирекция по околна среда, урбанизация и изменение на климата, Голямата община на Истанбул и община Шишли са ощетени с крупни суми от организираната престъпна група на Имамоглу в размер на 160 млрд. турски лири и 24 млн. долара.

За другите обвиняеми по различни действия от обвинението се искат между 20 и 40 години затвор.

„Започна необратим процес към смяна на властта и той няма да спре, докато не бъде завършен“, заяви Екрем Имамоглу в интервю пред Агенция Франс Прес в навечерието на процеса, за което съобщиха турски медии. Имамоглу е отговорил на въпросите на агенцията чрез адвокатите си. Според него „натискът и арестите през последната година са насочени срещу главната опозиционна сила на Турция — Народнорепубликанската партия, но поради това тя е станала по-силна. Ако днес се проведат избори, НРП пак ще бъде водещата партия“, посочва Имамоглу в интервюто.

Съдебният процес, на който се очаква днес да бъде даден ход, се очертава като делото с най-много обвиняеми за корупция преди президентските избори, които по план трябва да се проведат през 2028 година и поради тази причина се очаква да се следи с повишено внимание, посочват редица анализатори от проопозиционни медии.

Източник: БТА, Нахиде Дениз    
