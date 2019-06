Н ай-малко петима души са ранени, след като круизният лайнер MSC Opera се сблъска в пристанището на Сан Базилио във Венеция с кораба за разходки River Countess, информира италианският вестник La Republica, цитиран от TACC и "Фокус".

Отбелязва се, че на борда на кораба за разходки е имало 130 души, четирима от които са били ранени. Един човек е пострадал на круизния кораб, пише вестникът.

#BREAKINGNEWS - Video posted by @beppecaccia shows a cruise ship smashing into a smaller boat and then into a dock in #Venice. @AP reports at least 5 hurt. #cruise #ships #accident #Italy #boats pic.twitter.com/EgSTKiNCMS