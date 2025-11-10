Свят

Трима туристи позираха голи пред пирамидите в Гиза, арестуваха ги

Националността на задържаните не се съобщава

10 ноември 2025, 10:49
Трима туристи позираха голи пред пирамидите в Гиза, арестуваха ги
Източник: iStock

Е гипетските органи на реда са арестували трима туристи, които са позирали голи в района на пирамидите в Гиза, нарушавайки законите и нормите за приличие в Египет, съобщи в. “Ал Ахрам”. 

Първоначалното разследване показва, че заподозрените са направили опит да се снимат голи зад Хеопсовата пирамида. Властите са ги задържали на място веднага. 

По време на разпита туристите са направили признания, като са обяснили, че не познават египетското законодателство, което забранява подобно поведение, както и че такива действия не са криминализирани в родните им държави. 

Подаден е полицейски доклад, а тримата са предадени на съответната прокуратура. Националността на задържаните не се съобщава. 

Източник: БТА, Екатерина Антонова    
Египет Туристи Пирамиди в Гиза Арест Голота Непристойно поведение Нарушаване на закон Обществен морал Разследване Прокуратура
По темата

Летище Бургас затваря за 6 месеца, нови полети от 1 май 2026

Летище Бургас затваря за 6 месеца, нови полети от 1 май 2026

Скалата разкри как е научил за смъртта на Осама Бин Ладен преди всички

Скалата разкри как е научил за смъртта на Осама Бин Ладен преди всички

Желязков: Бюджетът ще бъде внесен в НС тази седмица

Желязков: Бюджетът ще бъде внесен в НС тази седмица

Тъжната принцеса - Кейт Мидълтън не скри сълзите си по време на кралската церемония в чест на героите

Тъжната принцеса - Кейт Мидълтън не скри сълзите си по време на кралската церемония в чест на героите

Повишени данъци и осигуровки: Откъде ще дойдат парите за 600 хил. работещи

Повишени данъци и осигуровки: Откъде ще дойдат парите за 600 хил. работещи

По-добре късно... Еврокомисар: ''ЕС трябва да защити авто индустрията си от Китай''

По-добре късно... Еврокомисар: ''ЕС трябва да защити авто индустрията си от Китай''

„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)
Ексклузивно

„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)

Преди 13 часа
ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на
Ексклузивно

ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на "Лукойл"

Преди 16 часа
Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени
Ексклузивно

Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени

Преди 13 часа
Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка
Ексклузивно

Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка

Преди 14 часа

Последни новини

Секс по график и трети човек - тайните на щастливата връзка

Секс по график и трети човек - тайните на щастливата връзка

Любопитно Преди 6 минути

"Кога да намериш време да погледнеш някого в очите и да му кажеш, че е прекрасен?"

Лабубу

Швеция предупреждава: Опасен химикал във фалшиви Labubu води до безплодие

Любопитно Преди 11 минути

Шведската митница вече е конфискувала около 5300 фалшиви кукли и отново предупреждава за потенциалните им здравни рискове

„Кой е това?“: Меган Трейнър шокира феновете с напълно нова визия

„Кой е това?“: Меган Трейнър шокира феновете с напълно нова визия

Любопитно Преди 36 минути

Изпълнителката на „All About That Bass“ впечатли с новото си тяло и самочувствие, но феновете останаха разделени в мненията си

<p>Напусна ни легендарен баскетболен играч и треньор</p>

Напусна ни легендата в баскетбола Лени Уилкенс

Свят Преди 37 минути

Той влиза в "Залата на славата" като баскетболист, треньор и част от олимпийския отбор на САЩ през 1992 г.

Терзиев: Бюджетът за 2026 г. крие средствата за София "зад завеса"

Терзиев: Бюджетът за 2026 г. крие средствата за София "зад завеса"

България Преди 49 минути

По думите му, макар да има известни положителни новини за столицата, редица важни финансови параметри остават неясни

Парижки съд решава дали да освободи от затвора Никола Саркози

Парижки съд решава дали да освободи от затвора Никола Саркози

Свят Преди 1 час

След като беше осъден на пет години затвор, Саркози беше задържан по разпореждане на съда за временно изпълнение на присъдата му, въпреки че той я обжалва

<p>Жена иска пари от бившия си, &quot;откраднал най-добрите ѝ години за раждане&quot;</p>

Жена иска обезщетение от бившия си, "откраднал най-добрите ѝ години за раждане"

Любопитно Преди 1 час

"Смятам, че ми дължи огромно обезщетение и искам да плати“

BBC: Очаква ни най-тежкият грипен сезон от 10 години, вирусът връхлита по-рано

BBC: Очаква ни най-тежкият грипен сезон от 10 години, вирусът връхлита по-рано

Свят Преди 1 час

„Отдавна не сме виждали вирус като този, динамиката му е необичайна“, казва проф. Николa Луис, директор на Световния център за изследване на грипа към Института „Франсис Крик“

<p>Зеленски:&nbsp;Защо да се страхувам от Тръмп?</p>

Володимир Зеленски пред "Гардиън": Защо да се страхувам от Доналд Тръмп?

Свят Преди 1 час

Според Зеленски, през октомври Москва е загубила безвъзвратно 25 хиляди войници

Нова година 2026: Колко ще струва да празнуваме в България и чужбина

Нова година 2026: Колко ще струва да празнуваме в България и чужбина

Пари Преди 2 часа

Малко повече от месец преди отбелязването на Нова година - увеличение на цените на кувертите и екскурзиите за празника, отчитат от бранша

Президентът на Сирия Ахмед ал-Шараа

Историческа среща: Сирийският президент Ахмед ал-Шараа в Белия дом

Свят Преди 2 часа

70-ият рожден ден на Крис Дженър завърши с полиция

70-ият рожден ден на Крис Дженър завърши с полиция

Любопитно Преди 2 часа

Сред гостите на тържеството бяха и принц Хари и Меган Маркъл

<p>Еврото поевтинява спрямо долара</p>

Еврото поевтинява леко спрямо долара

Пари Преди 2 часа

Общата европейска валута се търгува на ниво от 1,1559 долара, което представлява понижение от 0,03 на сто

Масиран удар: Руската ПВО унищожи 71 украински дрона

Масиран удар: Руската ПВО унищожи 71 украински дрона

Свят Преди 2 часа

В изявлението се казва, че три дрона са свалени над украинския Кримски полуостров

Специални мерки за сигурност по въздух, земя и вода около обектите на „Лукойл” у нас

Специални мерки за сигурност по въздух, земя и вода около обектите на „Лукойл” у нас

България Преди 2 часа

В част от производствените помещения ще има и служители на ДАНС

Медицинско чудо: Момиче, родено без мозък, навърши 20 години

Медицинско чудо: Момиче, родено без мозък, навърши 20 години

Свят Преди 2 часа

Вместо развит мозък тя има само тъкан, голяма колкото малкото пръстче на ръката ѝ, в основата на черепа си

Всичко от днес

