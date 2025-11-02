България

Президентът Радев: Египет е партньор със стратегическо значение за България и ЕС

Радев подчерта пред MENA, че Големият египетски музей в Гиза разкрива чудесата на Древен Египет, неговата цивилизация, култура и традиции

2 ноември 2025, 10:57
Президентът Радев: Египет е партньор със стратегическо значение за България и ЕС
Е гипет е партньор със стратегическо значение за България и Европейския съюз. През последните години политическият диалог и разменените визити на най-високо равнище създадоха нова динамика в двустранните отношения. Това заяви президентът Румен Радев, който участва в церемонията по официалното откриване на Големия египетски музей в Гиза, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Българският президент участва в церемонията, с която официално в Гиза бе открит Големият египетски музей. По покана на президента на Арабска република Египет Абдел Фатах ас-Сиси държавни глави и правителствени ръководители от цял свят участваха в събитието. В Големия египетски музей се съхраняват и са изложени десетки хиляди експонати, включително хиляди артефакти от гробницата на владетеля Тутанкамон, които за първи път ще бъдат показани на едно място.  

Президентът Румен Радев подчерта пред египетската национална информационна агенция MENA, че Големият египетски музей в Гиза разкрива чудесата на Древен Египет, неговата цивилизация, култура и традиции. Като държава, която е наследник на една от най-старите европейски култури, България напълно разбира значението на опознаването, съхраняването и представянето пред света на богатите исторически и културни традиции.

България и Египет са отворили нова глава в отношенията си с установените нови механизми за диалог и партньорство чрез съвместните комисии за сътрудничество и за двустранно икономическо сътрудничество, отбеляза още Румен Радев. Предстои през 2026 г. да бъде отбелязана и 100-годишнината от установяването на двустранните дипломатически отношения и президентът Радев изрази надежда неговият египетски колега президента Абдел Фатах ас-Сиси да посети България за последващо задълбочаване на двустранните отношения. 

Румен Радев подчерта също така, че стокообменът между България и Египет достига 1,8 млрд. долара през 2024 г., като страната ни е сред значимите доставчици на зърнени храни за Египет. Увеличава се и интересът на български компании да инвестират в страната и да установят съвместни партньорства, което ще допринесе и за разширяване на сферите на двустранното сътрудничество. 

Домакин на официалната церемония по откриването на Големия египетски музей в Гиза, която е израз на културната дипломация на Египет, беше президентът Абдел Фатах ас-Сиси, който заедно със съпругата си Интисар Амер посрещнаха официалните гости, сред които държавният глава Румен Радев и неговата съпруга Десислава Радева. 

Президентът Румен Радев разговаря с Халед ел-Енани, номиниран от изпълнителния съвет на ЮНЕСКО за нов генерален директор на организацията, който също беше сред гостите на церемонията.

Цигуларката и дългогодишен концертмайстор на Каирската опера Цветелина Кръстева и тромпетистът Димитър Димитров - първи тромпет в Каирската опера и съосновател на джаз формацията “Риф бенд” бяха част от оркестъра, а Екатерина Катрачева - от хора, сформирани от изпълнители от близо 80 държави, бяха част от официалното откриване на Големия египетски музей.

“Не съм си представяла, че ще попадна на толкова грандиозно събитие, чувствам се късметлийка,” каза Цветелина Кръстева. ”Музиката е епична и завладяваща и прекрасно се вплита в историята, която разказва спектакълът."

Източник: БТА, София Господинова    
Голям египетски музей България Египет отношения Румен Радев Абдел Фатах ас-Сиси Гиза Древен Египет Двустранно сътрудничество Културна дипломация Икономически връзки Тутанкамон
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 20 часа
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 15 часа
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 15 часа
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 14 часа

