Турист опита да се качи на самолет с починалата си съпруга

И спанската полиция потвърди, че 80-годишен турист е направил опит да се прибере у дома от Тенерифе, превозвайки починалата си съпруга в инвалидна количка, съобщава ДПА.

Говорителка на полицията заяви пред германската информационна агенция, че мъжът е успял да премине проверките за сигурност на летище Тенерифе Сур. Инцидентът е станал в края на миналата година.

Служителите на летището са заподозрели, че нещо не е наред, след като забелязали, че възрастната жена не показва признаци на живот, а един от тях установил, че ръката ѝ е напълно изстинала. По-късно лекар е потвърдил смъртта ѝ.

Тъй като полицията не е открила данни за извършено престъпление, мъжът не е бил арестуван.

По думите на говорителката не е ясно откъде са били мъжът и съпругата му, нито накъде точно са пътували. Също така не е известно дали мъжът изобщо е осъзнавал, че съпругата му е починала.