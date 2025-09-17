Свят

Турция въвежда задължителни психологически тестове преди брак

„Двойките често крият своите проблеми и често те се появяват на по-късен етап във връзката"

17 септември 2025, 13:52
Турция въвежда задължителни психологически тестове преди брак
Източник: iStock

П редставители на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) обявиха планове за въвеждане на задължителни психологически оценки преди сключване на брак заради зачестилите случаи на домашно насилие и ранни разводи, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“. 

Предложението за изменение в настоящия закон предвижда двойките в Турция да преминават през задължителна предбрачна психологическа оценка, след която да получават специален сертификат, разрешаващ им да сключат брак. Според представителите на ПСР по този начин склонността към насилие, психологическите разстройства или социално-икономическите несъответствия ще бъдат откривани в ранен етап, за да се предотвратят по-нататъшни брачни проблеми. 

В предложението на ПСР е планирано и създаване на консултативен механизъм, който да обхваща не само периода преди брака, но и периода след сключването му. Механизмът предвижда предоставяне на експертна подкрепа на двойките при възникване на спорове, както и предоставяне на консултантски услуги в случаите, когато разводът е неизбежен, отбелязва сайтът Хаберлер. 

„Двойките често крият своите проблеми и често те се появяват на по-късен етап във връзката, създавайки конфликти и понякога водейки до развод. Системата за психо-социална подкрепа преди брака може да помогне на двойките да бъдат прозрачни помежду си и да укрепят семейната институция“, коментира представител на ПСР относно предложението.

Източник: БТА/Кристиан Стратев     
Предбрачни оценки Психологическа оценка Домашно насилие Разводи Семейна институция Турция ПСР Консултативен механизъм Брачни проблеми Психо-социална подкрепа
Последвайте ни

По темата

Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

Напрежение във въздуха със самолета на Тръмп Air Force One

Напрежение във въздуха със самолета на Тръмп Air Force One

Президентът Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Президентът Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Слабото търсене на EV кара Ford да съкрати 1000 човека в Германия

Слабото търсене на EV кара Ford да съкрати 1000 човека в Германия

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 1 ден
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 1 ден
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 1 ден

Виц на деня

При психолога: - Вечер оставяйте всички ваши проблеми зад вратата на апартамента! - Докторе, а дали жената ще е съгласна да спи на стълбището?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Предложиха Кристалина Георгиева за орден „Стара планина“

Предложиха Кристалина Георгиева за орден „Стара планина“

България Преди 14 минути

Кристалина Георгиева активно подкрепя България

Полицията издирва изчезнал човек от Нови пазар

Полицията издирва изчезнал човек от Нови пазар

България Преди 20 минути

Мъжът е обитател на Дома за стари хора в града

Предлагат председателите на ДАНС и ДАР да се избират от НС

Предлагат председателите на ДАНС и ДАР да се избират от НС

България Преди 1 час

Вносители са депутати от ГЕБР, БСП и ИТН

<p>Кога ще е &quot;мистериозната&quot; сватба на Селена Гомес и Бени Бланко?</p>

Разкрити са подробности за "мистериозната" сватба на Селена Гомес и Бени Бланко

Любопитно Преди 1 час

„Всички гости ще бъдат взети и откарани до мястото, без да знаят предварително къде отиват“

Повдигнаха обвинение на мъж, счупил 4 ребра на друг зад блок в София

Повдигнаха обвинение на мъж, счупил 4 ребра на друг зад блок в София

България Преди 1 час

Случката се разиграла в столичния квартал „Гео Милев“

<p>Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони</p>

От планинска хижа до ранчо с коне: Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони

Любопитно Преди 1 час

Актьорът, превърнал се в режисьор, е притежавал множество зашеметяващи имоти в западната част на Съединените щати през живота си

Мъж хвана жена си в леглото с 15-годишния ѝ доведен син

Мъж хвана жена си в леглото с 15-годишния ѝ доведен син

Свят Преди 2 часа

Жената беше осъдена на две години затвор

След дебатите в НС: Кабинетът "Желязков" се събра на редовно заседание

След дебатите в НС: Кабинетът "Желязков" се събра на редовно заседание

България Преди 2 часа

Очаква се да бъде гласуван съставът и председателят на Националния борд по водите

„РОЖДЕН ДЕН“ - новият филм на Ивайло Пенчев излиза на екран на 7 ноември

„РОЖДЕН ДЕН“ - новият филм на Ивайло Пенчев излиза на екран на 7 ноември

Любопитно Преди 2 часа

Комедията е и последната роля на Васил Банов

Започва инициатива за връщане на наши сънародници от чужбина

Започва инициатива за връщане на наши сънародници от чужбина

България Преди 2 часа

Искаме реално да помогнем за справянето на проблемите с демографската криза в страната ни, която оказва своето влияние и върху икономиката, заяви социалният министър

.

KINO NOVA излъчва „Последният замък“ в памет на Робърт Редфорд тази вечер от 21:00 ч.

Любопитно Преди 2 часа

В екшън драмата той влиза в ролята на непокорния генерал Ъруин, който се противопоставя на несправедливостта

Зад дима: Истината за пушенето

Зад дима: Истината за пушенето

Любопитно Преди 2 часа

„Пушенето – независимо от формата – остава сериозна заплаха за здравето"

<p>Радев: Борисов да е благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България</p>

Радев отговори на Борисов за "Рейнметал": Да е благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България

България Преди 2 часа

Президентът коментира и петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков", по който депутатите дебатират в НС

БНБ пуска колекционерски евромонети от 1 януари 2026 г.

БНБ пуска колекционерски евромонети от 1 януари 2026 г.

България Преди 2 часа

От 1 януари банката прекратява емитирането на български монети от благороден метал и мед в лева

Астероид с размер на небостъргач се приближава до Земята, съобщава НАСА

Астероид с размер на небостъргач се приближава до Земята, съобщава НАСА

Свят Преди 2 часа

НАСА проследява астероиди, които се очаква да преминат на разстояние до 7,4 милиона километра от Земята. Всеки обект с диаметър над 150 метра в този диапазон се счита за потенциално опасен

Смъртоносна стрелба във Виена: Убита е жена, стрелецът е намерен мъртъв

Смъртоносна стрелба във Виена: Убита е жена, стрелецът е намерен мъртъв

Свят Преди 3 часа

С тежки огнестрелни рани в болница са били откарани 24-годишна жена в критично състояние и 26-годишен мъж

Всичко от днес

От мрежата

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg
1

Любовни страсти в горите на Кричим

sinoptik.bg
1

Студен фронт сваля температурите

sinoptik.bg

На 50 Нети показа биологичната си майка Джилда (СНИМКИ)

Edna.bg

Само 2% от хората имат тази черта. От тях ли си?

Edna.bg

Насри за втората дузпа за Реал: Никога не отсъждат наказателен удар за подобно нещо

Gong.bg

България научи съперника си за осминафиналите на Световното

Gong.bg

Президентът отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Nova.bg

Въвеждат винетка с валидност 24 часа от началните ѝ дата и час

Nova.bg