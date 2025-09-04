Свят

Тунис осъди убийството на тунизиеца, ранил петима в Марсилия

Тунис възнамерява да „предприеме всички мерки за защита на правата на починалия и на неговото семейство“

4 септември 2025, 08:52
Тунис осъди убийството на тунизиеца, ранил петима в Марсилия
Източник: БТА

Т унис нарече "неоправдано убийство" смъртта на свой гражданин, който извърши нападение с нож Марсилия и бе убит от полицията, предаде АФП.

Министерството на външните работи на северноафриканската страна поиска да бъде извършено бързо разследване във Франция и връчи протестна нота на френския шарже д'афер в Тунис.

Той също така посочи, че Тунис възнамерява да „предприеме всички мерки за защита на правата на починалия и на неговото семейство“.

Тунизиецът, идентифициран като 35-годишния Абделкадер Диби, бе застрелян от полицаи в оживен квартал в центъра на Марсилия, в югоизточната част на Франция, след като намушка пет души по данни на прокурора на втория по големина град във Франция. Според същия източник  той „не изглеждал радикализиран, а страдал от психични разстройства“.

Бил известен с „насилието си и проблемите си с пристрастяването към кокаин и алкохол“, уточни магистратът. Той е осъден в Ла Рошел (запад) за насилие с оръжие, което упражнил през 2023 г. срещу свой племенник.

8 арестувани за атентата в Ница

Според първите данни, съобщени от прокурора, „престъпното пътешествие“ на Абделкадер Диби вчера започнало след изгонването му от хотел за неплащане. Според френските власти той е намушкал няколко души, преди да започне заплашително да броди по улиците, което го е довело на няколкостотин метра от емблематичното Старо пристанище, въоръжен с два ножа и железен прът.

С тези оръжия той заплашил патрул от полицаи в цивилни дрехи, които насочили оръжията си към него. Тъй като мъжът ги заплашвал, полицаите открили огън шест пъти, докато той се движел към тях. Ударен от пет куршума, Абделкадер Диби не е могъл да бъде реанимиран и е починал на място.

 

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Нападение с нож Марсилия Полицейска стрелба Тунис Франция Абделкадер Диби Психични разстройства Наркотична зависимост Протестна нота Неоправдано убийство
Последвайте ни

По темата

Бабата на обвинения за трамвая: Добро дете - опитал се да го спре, после се скрил

Бабата на обвинения за трамвая: Добро дете - опитал се да го спре, после се скрил

Тръмп за мира: Няма да се откажа, касапницата трябва да спре

Тръмп за мира: Няма да се откажа, касапницата трябва да спре

"Първоначално помислих, че е вълк": Човекът, заснел черния леопард край Дупнишко

Дядо прибра грешно дете от детската градина в Сидни

Дядо прибра грешно дете от детската градина в Сидни

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Volkswagen Polo се завръща като EV, ще има и GTI версия

Volkswagen Polo се завръща като EV, ще има и GTI версия

carmarket.bg
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Ексклузивно

Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Преди 11 часа
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Ексклузивно

Почина световноизвестният българин Тед Попов

Преди 10 часа
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Ексклузивно

Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Преди 13 часа
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Ексклузивно

Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Преди 16 часа

Виц на деня

Човек с много приятели, е богат! Човек с много комшийки е информиран!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Отсечките за средна скорост - къде има тол камери

Отсечките за средна скорост - къде има тол камери

България Преди 15 минути

Те ще продължат да се множат, сподели проф. Олег Асенов

Григор Димитров става посланик на Световното за спортисти със Синдром на Даун в София

Григор Димитров става посланик на Световното за спортисти със Синдром на Даун в София

България Преди 17 минути

Димитров се срещна и с единствения български тенисист със Синдром на Даун – Пламен Павлов от Ямбол

Правителството на Тръмп сезира Върховния съд по въпроса за митата

Правителството на Тръмп сезира Върховния съд по въпроса за митата

България Преди 1 час

Митата остават в сила и ще продължат поне до 14 октомври

<p>Мъж с АТВ загина след зверски удар в гараж&nbsp;</p>

Мъж загина при катастрофа с АТВ в Пловдив

България Преди 1 час

Тепърва ще се изяснява причината за настъпилата трагедия

<p>Русия коментира заглушаването на GPS системата на самолета, с който летя фон дер Лайен</p>

"Фалшиви твърдения": Русия коментира заглушаването на GPS системата на самолета, с който летя фон дер Лайен

Свят Преди 2 часа

Захарова повтори, че Русия смята за "абсолютно неприемливи" исканията на Зеленски, които трябва да бъдат обсъдени днес на среща на Коалицията на желаещите

<p>Тръмп незаконно е спрял средствата за Харвард&nbsp;</p>

Съдия: Тръмп спря незаконно средствата за Харвард

Свят Преди 2 часа

Още три университета от Бръшляновата лига сключиха сделки с властите

Наследниците на открадната от нацистите картина я предадоха на Аржентина

Наследниците на открадната от нацистите картина я предадоха на Аржентина

Свят Преди 2 часа

Картината е отнета от холандския галерист Жак Гудстикер

"Хамас" е готов за всеобхватна сделка за Газа

"Хамас" е готов за всеобхватна сделка за Газа

Свят Преди 2 часа

Заявленията на групировката дойдоха малко след като Тръмп призова палестинската групировка да освободи всички 20 заложници

<p>Ден на траур в Португалия</p>

Ден на траур в Португалия след дерайлирането на атракцион в Лисабон

Свят Преди 2 часа

Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза изрази съболезнования на близките на жертвите

НС изслушва премиера за GPS смущенията на полета на фон дер Лайен

НС изслушва премиера за GPS смущенията на полета на фон дер Лайен

България Преди 3 часа

Изслушването беше включено в дневния ред по предложение на Атанас Атанасов

Android получава нови функции за по-лесно писане

Android получава нови функции за по-лесно писане

Технологии Преди 3 часа

Те ще помагат и за споделянето на файлове

Вечеря за 200 евро, апартамент за 100: Скъпо ли е в Хърватия

Вечеря за 200 евро, апартамент за 100: Скъпо ли е в Хърватия

Любопитно Преди 3 часа

Дълго време Хърватия се смяташе за евтина дестинация, но през последните години това се промени

Дженифър Анистън разкри тайната си за грациозно остаряване

Дженифър Анистън разкри тайната си за грациозно остаряване

Любопитно Преди 3 часа

Звездата от „Приятели“ отдава външния си вид на „оптимизъм“ и „позитивизъм“

Цар Калоян

4 септември: Главата на краля на Солун става трофей за цар Калоян

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Версай в Унгария: Откъде са парите за луксозното имение на Орбан?

Версай в Унгария: Откъде са парите за луксозното имение на Орбан?

Свят Преди 3 часа

„Ако това е селскостопанско имение, то аз трябва да съм папата“

<p>Топло, но облачно в четвъртък -&nbsp;може да вали</p>

Топло, но облачно в четвъртък - може да вали

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Всичко от днес

От мрежата

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg
1

Спокойно време с усещане за късно лято

sinoptik.bg
1

Доброволци почистиха Берковския Балкан

sinoptik.bg

Николина Чакърдъкова на 56 и с 5 разкошни внучета (СНИМКИ)

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 4 септември, четвъртък

Edna.bg

Страхотно! Никола Цолов ще кара във Формула 2

Gong.bg

Синер пребори без проблеми Музети за нов исторически 1/2-финал на US Open

Gong.bg

Бабата на обвинения за катастрофата с трамвай: Каза ми, че се е опитал да го спре

Nova.bg

Пред NOVA: Говори човекът, заснел черния леопард край дупнишкото село Крайници

Nova.bg