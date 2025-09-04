Тунис осъди убийството на тунизиеца, ранил петима в Марсилия

Т унис нарече "неоправдано убийство" смъртта на свой гражданин, който извърши нападение с нож Марсилия и бе убит от полицията, предаде АФП.

Министерството на външните работи на северноафриканската страна поиска да бъде извършено бързо разследване във Франция и връчи протестна нота на френския шарже д'афер в Тунис.

🇫🇷 Marseille. La Tunisie dénonce le « meurtre injustifié »* de l’assaillant après l’attaque meurtrière au couteau (*son attaque au cri d'allah akbar l'était, elle ?) https://t.co/5CtgvUt7L9 — Dizzy Smith (@DizzySioux) September 4, 2025

Той също така посочи, че Тунис възнамерява да „предприеме всички мерки за защита на правата на починалия и на неговото семейство“.

Тунизиецът, идентифициран като 35-годишния Абделкадер Диби, бе застрелян от полицаи в оживен квартал в центъра на Марсилия, в югоизточната част на Франция, след като намушка пет души по данни на прокурора на втория по големина град във Франция. Според същия източник той „не изглеждал радикализиран, а страдал от психични разстройства“.

Бил известен с „насилието си и проблемите си с пристрастяването към кокаин и алкохол“, уточни магистратът. Той е осъден в Ла Рошел (запад) за насилие с оръжие, което упражнил през 2023 г. срещу свой племенник.

8 арестувани за атентата в Ница

Според първите данни, съобщени от прокурора, „престъпното пътешествие“ на Абделкадер Диби вчера започнало след изгонването му от хотел за неплащане. Според френските власти той е намушкал няколко души, преди да започне заплашително да броди по улиците, което го е довело на няколкостотин метра от емблематичното Старо пристанище, въоръжен с два ножа и железен прът.

С тези оръжия той заплашил патрул от полицаи в цивилни дрехи, които насочили оръжията си към него. Тъй като мъжът ги заплашвал, полицаите открили огън шест пъти, докато той се движел към тях. Ударен от пет куршума, Абделкадер Диби не е могъл да бъде реанимиран и е починал на място.