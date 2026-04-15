Тръмп влезе в историята с най-абсурдните политически оправдания - ето кой още е в списъка

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп бе принуден да даде заден ход в понеделник, след като предизвика критики от страна на своите евангелистки християнски съюзници заради споделено изображение, на което изглеждаше като Исус Христос, изцеляващ болен човек.

В типичен стил Тръмп не поднесе извинение за снимката, а вместо това заяви пред медиите: „Помислих, че съм лекар.“

Източник: Getty Images

Неговото обяснение предизвика подигравки в интернет и накара POLITICO да се замисли за най-запомнящите се политически оправдания.

Ето 10 от най-добрите:

„Не се потя“

През 2019 г. тогавашният принц Андрю даде телевизионно интервю за BBC, в което отговори на обвиненията, че е имал сексуални отношения с Вирджиния Джуфре в няколко случая.

Джуфре, една от жените, които обвиниха осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, че ги е експлоатирал, твърди, че по време на една от срещите им Андрю се е потил обилно, докато танцували.

Андрю отрече срещата. В широко коментираното интервю той отиде още по-далеч, като представи това като доказателство, заявявайки, че по онова време не е могъл да се поти заради медицинско състояние, произтичащо от свръхдоза адреналин, получена по време на службата му като пилот на хеликоптер във Фолклендската война.

Както той се изрази: „Имам особен медицински проблем - не се потя, или по-точно тогава не се потях.“

Източник: БТА

„Мислех, че е служебно събитие“

Нека се върнем към май 2020 г., когато хората във Великобритания живееха при строги ограничения заради COVID-19. Семействата бяха разделени, а социалните събирания на практика бяха забранени.

Междувременно, в това, което по-късно стана известно като „Партигейт“, се появиха съобщения, че правителствени служители, включително тогавашният министър-председател Борис Джонсън, са организирали социални събирания. Сред тях беше и събитие тип „донеси си алкохол“ в градината на „Даунинг стрийт“ на 20 май 2020 г.

Защитата на Джонсън? Че той „е вярвал, че това е служебно събитие“, любопитно описание за събиране с алкохол в градина.

Източник: БГНЕС

Тест на зрението

Доминик Къмингс, главен съветник на Джонсън по онова време, също предизвика възмущение през 2020 г., след като пътува повече от 400 километра от Лондон до Дърам.

Къмингс аргументира, че пътуването е било необходимо, за да осигури грижа за детето си, ако той и съпругата му се разболеят. Но второто му обяснение предизвика още по-голямо недоумение.

Той призна, че е направил допълнително 30-минутно пътуване до историческия град Барнард Касъл, за да „провери зрението си“, преди да предприеме по-дългото пътуване обратно към Лондон.

Идеята, че дълго шофиране е необходимо, за да се провери дали може безопасно да шофира, се превърна в едно от най-скандалните оправдания по време на пандемията.

„Гледах язовци“

Рон Дейвис, член на кабинета на бившия британски министър-председател Тони Блеър, беше принуден да напусне политиката, след като вестник „Сън“ съобщи, че е бил забелязан да напуска място, известно с хомосексуални срещи край магистрала М4.

Дейвис, който по това време беше член на уелското събрание, първоначално отрече съобщенията. Но след като се появиха снимки, на които той се намира в гората, заяви, че е бил там, за да „гледа язовци“, вероятно без да отчита, че тези животни са нощни и трудно могат да бъдат видени през деня.

Това не беше първият случай, в който Дейвис напуска поста си заради подобна ситуация. Няколко години по-рано той подаде оставка като министър след инцидент, който описа като „момент на лудост“ в Клапам Комън, където беше ограбен след среща с непознат.

Избягване на дипломатически инцидент

Силвио Берлускони се намеси чрез свои сътрудници през 2010 г., за да осигури освобождаването на непълнолетна мароканска танцьорка от полицейски арест в Милано.

В своя защита Берлускони заяви, че е смятал 17-годишната Карима Ел Махруг, известна като „Руби крадецът на сърца“, за племенница на тогавашния египетски президент Хосни Мубарак и че е искал да избегне дипломатически инцидент.

Проблемът? По-късно Руби заяви по време на съдебен процес, че е получила хиляди евро от Берлускони за участие в „бунга бунга“ партита в неговата вила в Аркоре - събития, които доведоха до години съдебни дела.

През 2015 г. Върховният съд на Италия оправда Берлускони по обвиненията за платен секс с непълнолетна, като прие, че той действително е вярвал, че Руби е била пълнолетна по време на срещите им.

Източник: БТА

„Зависи какво означава думата „е“

През януари 1998 г. президентът на Съединените щати Бил Клинтън се опита да сложи край на слуховете, които разтърсваха Вашингтон, с може би най-известното изречение от неговото президентство: „Не съм имал сексуални отношения с тази жена.“ Става дума за Моника Люински, стажантка в Белия дом в началото на двадесетте си години.

Опитите на Клинтън да прекрати скандала се провалиха, а въпросите около връзката им доминираха американската политика през цялата година и след това. Доколкото неговото отрицание беше вярно, по-късните му признания показаха, че то се основава на изключително тясно и необичайно тълкуване на понятието „сексуални отношения“.

Умението му да анализира думите стана още по-очевидно, когато по-късно даде показания пред голямо жури с другото си известно изречение: „Зависи какво означава думата „е“. В резултат на аферата той стана вторият президент на САЩ, срещу когото беше започната процедура по импийчмънт, но впоследствие беше оправдан от Сената.

Източник: Getty Images

Прекалено много работа

Нищо не показва близост с народа така, както… да забравиш кой футболен отбор подкрепяш и да обвиниш за това натоварената си работа.

Тогавашният британски министър-председател Дейвид Камерън, специалист по връзки с обществеността, допусна сериозна грешка по време на предизборната кампания през 2015 г., когато заяви в реч, че иска британците да подкрепят "Уест Хем".

Проблемът? Камерън дълги години твърдеше, че е фен на "Астън Вила".

Той обясни случилото се с „моментно объркване“ и добави: „Аз съм фен на Вила… вероятно съм бил повлиян от нещо… такива неща понякога се случват, когато си на предизборна обиколка.“

Източник: БТА

„Гледах трактори“

Британският депутат Нийл Париш беше разкрит през 2022 г., че гледа порнографско съдържание на телефона си в парламента.

Той настоя, че е попаднал на него случайно, докато търсел трактори.

„Колкото и странно да звучи, гледах трактори и попаднах на друг сайт със сходно име. И го гледах известно време, което не трябваше да правя“, призна той пред BBC.

Съюзници предположиха, че това е разбираема грешка за фермер от Девън, който търси комбайни „Доминатор“. По-късно обаче стана ясно, че Париш се е върнал към сайта, докато е чакал гласуване, след което подаде оставка.

Източник: Guliver/Getty Images

„Няма нищо в закона“

Бърти Ахърн беше дълго време влиятелна фигура в Ирландия, която управлява страната в продължение на 11 години - от 1997 до 2008 г. До 2025 г. обаче той стана твърде компрометиран, за да бъде номиниран за президент от партията си "Фиана Файл".

Ключов фактор за неговото падение беше разследването на трибунала „Махон“ за предполагаеми корупционни плащания към политици. Ахърн беше разпитван за вноски по сметките му през 1993 г., които възлизат на три пъти неговия годишен нетен доход по това време.

Той обясни, че това са чекове, които е осребрил през период от шест години, в който не е имал банкова сметка след раздялата със съпругата си, ситуация, която смятал за напълно нормална, дори за човек, отговарящ за финансите на държавата.

Той заяви, че няма „нищо в закона или конституцията“, което да изисква човек да има банкова сметка.

„Някои хора си боядисват косата жълта, други си слагат халки в носа… аз реших да осребрявам чековете си, край“, каза той пред трибунала през декември 2007 г.

Ахърн подаде оставка пет месеца по-късно, като посочи разследването като разсейващ фактор. Окончателният доклад на трибунала през 2012 г. не установи корупция, но заключи, че значителна част от неговите показания са „неверни“.

„Прибирах си ризата“

Бившият кмет на Ню Йорк Руди Джулиани беше заснет в компрометираща ситуация във филма на Саша Барън Коен „Борат: Последващ филм“, който представлява социален експеримент, представен като документален филм.

В сцената съюзникът на Доналд Тръмп следва актриса, представяща се за журналист, в хотелска стая, след което ляга на леглото и поставя ръцете си в панталона си.

Според Джулиани обаче нещата не са били такива, каквито изглеждат.

„Видеото от „Борат“ е напълно фалшиво. Прибирах си ризата, след като свалих записващото оборудване“, написа той в социалните мрежи. „В нито един момент преди, по време или след интервюто не съм се държал неподходящо. Ако Саша Барън Коен твърди обратното, той е откровен лъжец.“

Източник: Getty Images

„Лотарийните билети бяха за внуците“

През 2023 г. Дидие Рейндерс, бивш европейски комисар по правосъдието и бивш заместник министър-председател на Белгия, беше обект на разследване по подозрения за пране на пари.

Разследването се фокусира върху съмнения, че той е купувал големи количества лотарийни билети и е използвал печалбите, за да въвежда „чисти“ пари обратно в банковите си сметки.

В началото на 2025 г. белгийски медии съобщиха, че когато продавач го попитал защо купува толкова много билети, Рейндерс отговорил, че са за неговите „внуци“.

Рейндерс отрича всякакви нарушения в рамките на продължаващото разследване.