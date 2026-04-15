Свят

Тръмп влезе в историята с най-абсурдните политически оправдания - ето кой още е в списъка

От Борис Джонсън до Руди Джулиани - водещи политици през годините са предлагали изключително изобретателни обяснения за предполагаемо неправомерно поведение

15 април 2026, 15:33
Източник: iStock

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп бе принуден да даде заден ход в понеделник, след като предизвика критики от страна на своите евангелистки християнски съюзници заради споделено изображение, на което изглеждаше като Исус Христос, изцеляващ болен човек.

В типичен стил Тръмп не поднесе извинение за снимката, а вместо това заяви пред медиите: „Помислих, че съм лекар.“

Източник: Getty Images

Неговото обяснение предизвика подигравки в интернет и накара POLITICO да се замисли за най-запомнящите се политически оправдания.

Ето 10 от най-добрите:

  • „Не се потя“

През 2019 г. тогавашният принц Андрю даде телевизионно интервю за BBC, в което отговори на обвиненията, че е имал сексуални отношения с Вирджиния Джуфре в няколко случая.

Джуфре, една от жените, които обвиниха осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, че ги е експлоатирал, твърди, че по време на една от срещите им Андрю се е потил обилно, докато танцували.

Андрю отрече срещата. В широко коментираното интервю той отиде още по-далеч, като представи това като доказателство, заявявайки, че по онова време не е могъл да се поти заради медицинско състояние, произтичащо от свръхдоза адреналин, получена по време на службата му като пилот на хеликоптер във Фолклендската война.

Както той се изрази: „Имам особен медицински проблем - не се потя, или по-точно тогава не се потях.“

Източник: БТА
  • „Мислех, че е служебно събитие“

Нека се върнем към май 2020 г., когато хората във Великобритания живееха при строги ограничения заради COVID-19. Семействата бяха разделени, а социалните събирания на практика бяха забранени.

Междувременно, в това, което по-късно стана известно като „Партигейт“, се появиха съобщения, че правителствени служители, включително тогавашният министър-председател Борис Джонсън, са организирали социални събирания. Сред тях беше и събитие тип „донеси си алкохол“ в градината на „Даунинг стрийт“ на 20 май 2020 г.

Защитата на Джонсън? Че той „е вярвал, че това е служебно събитие“, любопитно описание за събиране с алкохол в градина.

Източник: БГНЕС
  • Тест на зрението

Доминик Къмингс, главен съветник на Джонсън по онова време, също предизвика възмущение през 2020 г., след като пътува повече от 400 километра от Лондон до Дърам.

Къмингс аргументира, че пътуването е било необходимо, за да осигури грижа за детето си, ако той и съпругата му се разболеят. Но второто му обяснение предизвика още по-голямо недоумение.

Той призна, че е направил допълнително 30-минутно пътуване до историческия град Барнард Касъл, за да „провери зрението си“, преди да предприеме по-дългото пътуване обратно към Лондон.

Идеята, че дълго шофиране е необходимо, за да се провери дали може безопасно да шофира, се превърна в едно от най-скандалните оправдания по време на пандемията.

Източник: nova.bg
  • „Гледах язовци“

Рон Дейвис, член на кабинета на бившия британски министър-председател Тони Блеър, беше принуден да напусне политиката, след като вестник „Сън“ съобщи, че е бил забелязан да напуска място, известно с хомосексуални срещи край магистрала М4.

Дейвис, който по това време беше член на уелското събрание, първоначално отрече съобщенията. Но след като се появиха снимки, на които той се намира в гората, заяви, че е бил там, за да „гледа язовци“, вероятно без да отчита, че тези животни са нощни и трудно могат да бъдат видени през деня.

Това не беше първият случай, в който Дейвис напуска поста си заради подобна ситуация. Няколко години по-рано той подаде оставка като министър след инцидент, който описа като „момент на лудост“ в Клапам Комън, където беше ограбен след среща с непознат.

  • Избягване на дипломатически инцидент

Силвио Берлускони се намеси чрез свои сътрудници през 2010 г., за да осигури освобождаването на непълнолетна мароканска танцьорка от полицейски арест в Милано.

В своя защита Берлускони заяви, че е смятал 17-годишната Карима Ел Махруг, известна като „Руби крадецът на сърца“, за племенница на тогавашния египетски президент Хосни Мубарак и че е искал да избегне дипломатически инцидент.

Проблемът? По-късно Руби заяви по време на съдебен процес, че е получила хиляди евро от Берлускони за участие в „бунга бунга“ партита в неговата вила в Аркоре - събития, които доведоха до години съдебни дела.

През 2015 г. Върховният съд на Италия оправда Берлускони по обвиненията за платен секс с непълнолетна, като прие, че той действително е вярвал, че Руби е била пълнолетна по време на срещите им.

Източник: БТА

„Зависи какво означава думата „е“

През януари 1998 г. президентът на Съединените щати Бил Клинтън се опита да сложи край на слуховете, които разтърсваха Вашингтон, с може би най-известното изречение от неговото президентство: „Не съм имал сексуални отношения с тази жена.“ Става дума за Моника Люински, стажантка в Белия дом в началото на двадесетте си години.

Опитите на Клинтън да прекрати скандала се провалиха, а въпросите около връзката им доминираха американската политика през цялата година и след това. Доколкото неговото отрицание беше вярно, по-късните му признания показаха, че то се основава на изключително тясно и необичайно тълкуване на понятието „сексуални отношения“.

Умението му да анализира думите стана още по-очевидно, когато по-късно даде показания пред голямо жури с другото си известно изречение: „Зависи какво означава думата „е“. В резултат на аферата той стана вторият президент на САЩ, срещу когото беше започната процедура по импийчмънт, но впоследствие беше оправдан от Сената.

Източник: Getty Images
  • Прекалено много работа

Нищо не показва близост с народа така, както… да забравиш кой футболен отбор подкрепяш и да обвиниш за това натоварената си работа.

Тогавашният британски министър-председател Дейвид Камерън, специалист по връзки с обществеността, допусна сериозна грешка по време на предизборната кампания през 2015 г., когато заяви в реч, че иска британците да подкрепят "Уест Хем".

Проблемът? Камерън дълги години твърдеше, че е фен на "Астън Вила".

Той обясни случилото се с „моментно объркване“ и добави: „Аз съм фен на Вила… вероятно съм бил повлиян от нещо… такива неща понякога се случват, когато си на предизборна обиколка.“

Източник: БТА
  • „Гледах трактори“

Британският депутат Нийл Париш беше разкрит през 2022 г., че гледа порнографско съдържание на телефона си в парламента.

Той настоя, че е попаднал на него случайно, докато търсел трактори.

„Колкото и странно да звучи, гледах трактори и попаднах на друг сайт със сходно име. И го гледах известно време, което не трябваше да правя“, призна той пред BBC.

Съюзници предположиха, че това е разбираема грешка за фермер от Девън, който търси комбайни „Доминатор“. По-късно обаче стана ясно, че Париш се е върнал към сайта, докато е чакал гласуване, след което подаде оставка.

Източник: Guliver/Getty Images
  • „Няма нищо в закона“

Бърти Ахърн беше дълго време влиятелна фигура в Ирландия, която управлява страната в продължение на 11 години - от 1997 до 2008 г. До 2025 г. обаче той стана твърде компрометиран, за да бъде номиниран за президент от партията си "Фиана Файл".

Ключов фактор за неговото падение беше разследването на трибунала „Махон“ за предполагаеми корупционни плащания към политици. Ахърн беше разпитван за вноски по сметките му през 1993 г., които възлизат на три пъти неговия годишен нетен доход по това време.

Той обясни, че това са чекове, които е осребрил през период от шест години, в който не е имал банкова сметка след раздялата със съпругата си, ситуация, която смятал за напълно нормална, дори за човек, отговарящ за финансите на държавата.

Той заяви, че няма „нищо в закона или конституцията“, което да изисква човек да има банкова сметка.

„Някои хора си боядисват косата жълта, други си слагат халки в носа… аз реших да осребрявам чековете си, край“, каза той пред трибунала през декември 2007 г.

Ахърн подаде оставка пет месеца по-късно, като посочи разследването като разсейващ фактор. Окончателният доклад на трибунала през 2012 г. не установи корупция, но заключи, че значителна част от неговите показания са „неверни“.

  • „Прибирах си ризата“

Бившият кмет на Ню Йорк Руди Джулиани беше заснет в компрометираща ситуация във филма на Саша Барън Коен „Борат: Последващ филм“, който представлява социален експеримент, представен като документален филм.

В сцената съюзникът на Доналд Тръмп следва актриса, представяща се за журналист, в хотелска стая, след което ляга на леглото и поставя ръцете си в панталона си.

Според Джулиани обаче нещата не са били такива, каквито изглеждат.

„Видеото от „Борат“ е напълно фалшиво. Прибирах си ризата, след като свалих записващото оборудване“, написа той в социалните мрежи. „В нито един момент преди, по време или след интервюто не съм се държал неподходящо. Ако Саша Барън Коен твърди обратното, той е откровен лъжец.“

Източник: Getty Images
  • „Лотарийните билети бяха за внуците“

През 2023 г. Дидие Рейндерс, бивш европейски комисар по правосъдието и бивш заместник министър-председател на Белгия, беше обект на разследване по подозрения за пране на пари.

Разследването се фокусира върху съмнения, че той е купувал големи количества лотарийни билети и е използвал печалбите, за да въвежда „чисти“ пари обратно в банковите си сметки.

В началото на 2025 г. белгийски медии съобщиха, че когато продавач го попитал защо купува толкова много билети, Рейндерс отговорил, че са за неговите „внуци“.

Рейндерс отрича всякакви нарушения в рамките на продължаващото разследване.

Източник: БТА
Източник: POLITICO    
Последвайте ни

По темата

Огромни военни самолети от САЩ кацнаха във Варна

Огромни военни самолети от САЩ кацнаха във Варна

Тръмп влезе в историята с най-абсурдните политически оправдания - ето кой още е в списъка

Тръмп влезе в историята с най-абсурдните политически оправдания - ето кой още е в списъка

Прокуратурата за шофьора, запушил „Витиня“: Няма доказателства за извършено престъпление

Прокуратурата за шофьора, запушил „Витиня“: Няма доказателства за извършено престъпление

Неостаряващата Кейти Холмс заблестя в Ню Йорк с нова визия

Неостаряващата Кейти Холмс заблестя в Ню Йорк с нова визия

Осигурителният доход за новите пенсии остава над 1000 евро

Осигурителният доход за новите пенсии остава над 1000 евро

pariteni.bg
Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg
15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност
Ексклузивно

15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност

Преди 9 часа
Светла сряда е, какво повелява традицията
Ексклузивно

Светла сряда е, какво повелява традицията

Преди 8 часа
Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?
Ексклузивно

Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?

Преди 8 часа
Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?
Ексклузивно

Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Изненада в ефира: Меган Маркъл участва в кулинарно предаване в Австралия

Изненада в ефира: Меган Маркъл участва в кулинарно предаване в Австралия

Любопитно Преди 21 минути

Меган Маркъл изненада феновете с тайна поява в кулинарно предаване в Австралия. Херцогинята влезе в ролята на гост-съдия, за да вдъхнови участниците със своя кулинарен опит, докато е на официално посещение в страната заедно с принц Хари

<p>Мъск вече е в TikTok и Instagram: Кой ще е първият трилионер в света?</p>

Илон Мъск, собственикът на X, изглежда публикува в TikTok

Свят Преди 26 минути

Потвърден акаунт с потребителско име @elonmusk се появи и в Instagram, докато милиардерът се подготвя да изведе ракетната си компания SpaceX на борсата

Тръмп: Отварям Ормузкия проток за Китай и света

Тръмп: Отварям Ормузкия проток за Китай и света

Свят Преди 53 минути

Тръмп: Те се съгласиха да не изпращат оръжия на Иран

Украйна превзе руска позиция само с роботи, без войници

Украйна превзе руска позиция само с роботи, без войници

Свят Преди 1 час

Програмата „Дрон лайн“ е допринесла за елиминирането на над 30 000 руски войници

Принц Хари

Принц Хари с признание: „Трябваше да се пречистя от миналото“

Любопитно Преди 1 час

Херцогът на Съсекс обясни по време на събитие в Австралия, че е искал да бъде „най-добрата версия“ на себе си за децата си Арчи и Лилибет и че това да бъдеш баща е най-важната роля, която един мъж може да има

Осмокласник уби 4 и рани 20 души в училище в Турция

Осмокласник уби 4 и рани 20 души в училище в Турция

Свят Преди 1 час

Въоръжено нападение е извършено в училище в турския град Кахраманмараш

Джейми Дорнан е Арагорн в епичното продължение на „Властелинът на пръстените“

Джейми Дорнан е Арагорн в епичното продължение на „Властелинът на пръстените“

Любопитно Преди 1 час

Джейми Дорнан официално поема ролята на Арагорн в новия филм „Ловът на Голъм“, режисиран от Анди Съркис. В лентата, чиято премиера е през 2027 г., се завръщат още Иън Маккелън и Илайджа Ууд, а Кейт Уинслет е сред новите попълнения в Средната земя

Българско ноу-хау влиза в европейската отбрана

Българско ноу-хау влиза в европейската отбрана

България Преди 1 час

Общо ЕК ще насочи 1,07 милиарда евро в 57 отбранителни проекта

.

„Не си добре дошъл“: Кание Уест отмени концерта си в Марсилия след огромен натиск

Любопитно Преди 1 час

Концертът, насрочен за 11 юни на стадион „Велодром“, предизвика засилваща се критика от страна на френските власти

Изгуби ли „Дяволът носи Прада 2“ своя чар? Как Ана Уинтур опитоми Миранда Пристли

Изгуби ли „Дяволът носи Прада 2“ своя чар? Как Ана Уинтур опитоми Миранда Пристли

Любопитно Преди 2 часа

Новият „Дяволът носи Прада“ рискува да загуби своята острота заради твърде близкото сътрудничество с Ана Уинтур. Промени ли се токсичната Миранда Пристли в „не толкова мила дама“ и ще разочарова ли феновете смекчената сатира на продължението?

Астероидът Апофис

„Богът на хаоса“ Апофис се завръща: Рядък астероид ще бъде видим с невъоръжено око над Земята

Любопитно Преди 2 часа

Преминаването на астероида 13 април 2029 г. ще бъде видимо за наблюдатели от Източното полукълбо, ако времето позволява. То ще бъде достатъчно близо, така че наблюдателите на небето няма да се нуждаят от телескоп или бинокъл, за да го видят

Тервел Замфиров: Инцидентът със сестра ми Малена е тежък момент в живота ми

Тервел Замфиров: Инцидентът със сестра ми Малена е тежък момент в живота ми

България Преди 2 часа

Анатолий Замфиров потвърди, че Малена е много по-добре и даже вече може да върти бавно педалите на велоергометър

Спираш ли детето си от страх? Защо децата лъжат и как губим доверието им

Спираш ли детето си от страх? Защо децата лъжат и как губим доверието им

Любопитно Преди 2 часа

Гост в този епизод е консултантът по детско развитие Анна Влаева

ЕК готви общоевропейско приложение за проверка на възрастта онлайн

ЕК готви общоевропейско приложение за проверка на възрастта онлайн

Свят Преди 2 часа

Урсула фон дер Лайен заяви, че вече съществува технически готово решение

<p>Учен от Китай се призна за виновен за странна контрабанда в САЩ</p>

Депортират китайски учен от САЩ: Опитал да внесе опасни бактерии в пратка с дамско бельо

Свят Преди 2 часа

Разследване на ФБР и митническите служби разкрива укритата пратка от Китай

От Кастро до Кадафи – тайният сексуален живот на диктаторите

От Кастро до Кадафи – тайният сексуален живот на диктаторите

Любопитно Преди 2 часа

Вижте как тираните използват морала за параван на разврат, изневери и системно насилие зад затворени врати.

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми се задъхва толкова много?

dogsandcats.bg

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg
1

Магията на магнолиите в Екопарк-Варна

sinoptik.bg
1

Как се излюпват фазаните

sinoptik.bg

Защо децата лъжат и как губим доверието им?

Edna.bg

Сълзи от щастие: Близначката Алекс разкри пола на бебето си

Edna.bg

Германец може да замени Ираола в Борнемут

Gong.bg

Яя Туре за пътя към върха, слуховете за ЦСКА и съперничеството с Бербатов

Gong.bg

Ограничиха до 100 км/ч скоростта по част от "Тракия"

Nova.bg

Прокуратурата: Все още няма заключение на автотехническа експертиза за камиона, блокирал „Хемус”

Nova.bg