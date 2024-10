На прага на изборите в САЩ: Орбан пожела късмет на Тръмп

У нгарският премиер Виктор Орбан пожела на Доналд Тръмп късмет на предстоящите президентски избори в САЩ по време на телефонен разговор днес, предаде Ройтерс, като се позова на пост на Орбан в социалната платформа "Екс".

Just got off the phone with President @realDonaldTrump . I wished him the best of luck for next Tuesday. Only five days to go. Fingers crossed 🤞