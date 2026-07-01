Тръмп: Преговорите с Иран минаха много добре

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че се разбират с Иран и че последните преговори в Катар са преминали много добре, предаде „Ройтерс“.

„Денуклеаризацията на Иран върви добре“, каза Тръмп пред репортери и подчерта, че е имало „много добри срещи.“

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САЩ и Иран проведоха технически преговори в катарската столица Доха в сряда, в опит да се споразумеят за пропускането на потока от кораби през Ормузкия проток и да осигурят трайно примирие. Информацията беше потвърдена от американски източник и ирански служител.

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Зетят на Тръмп, Джаред Къшнър и специалният пратеник Стив Уиткоф се срещнаха с премиера на Катар - посредник в преговорите с Иран заедно с Пакистан, за да подготвят почвата за техническата дискусия.

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Двамата обаче не са присъствали на самите разговори с иранската делегация, тъй като Иран настоява, че не води политически преговори със САЩ.

„Разбираме се много добре“, каза Тръмп, добавяйки, че Иран е „изминал дълъг път“.