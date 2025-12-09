Тръмп обяви пакет от субсидии за $12 млрд. за американските фермери

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви пакет от субсидии за 12 милиарда долара за подпомагане на земеделските производители, предаде ДПА.

В изявление в Белия дом президентът заяви, че земеделските производители са гласували за него и са гръбнакът на страната.

"12 милиарда долара са много пари", подчерта той и добави, че допълнителната помощ ще вдъхне увереност на фермерите.

По думите на Тръмп, парите идват от приходите от митата, посочва Асошиейтед прес.

Министърката на земеделието на САЩ Брук Ролинс обяви, че парите ще бъдат изплатени на фермерите до края на февруари. Министърката спомена, че 11 милиарда долара ще бъдат отпуснати на фермери, които отглеждат царевица, соя, пшеница, ориз и памук. Останалият 1 милиард долара ще бъде запазен за други категории фермери.

Белият дом описа пакета като помощ за фермерите, които са пострадали от високите разходи и подкрепата на предишната администрация на Джо Байдън за програми за разнообразие, равенство и включване.

Според американското правителство ситуацията в търговията с Пекин се е подобрила. Китай се е ангажирал да закупи милиони тонове соя от САЩ, обяви в края на октомври американският министър на финансите Скот Бесънт. През следващите три години Китай ще купува по 25 милиона тона американска соя годишно, каза той.