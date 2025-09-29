Свят

Тръмп или восъчна фигура, с кого се снимаха световните лидери

Фалшивите твърдения за "восъчни фигури" тръгнаха от руските медии, но се оказва, че снимките са автентични и част от официалния протокол

29 септември 2025, 11:54
Тръмп или восъчна фигура, с кого се снимаха световните лидери
Източник: Getty Images

С нимките с Доналд и Мелания Тръмп от традиционния прием в Ню Йорк, разпространени от Белия дом по време на 80-ата Генерална асамблея на ООН, се превърнаха в неочаквано онлайн явление - едни ги приеха като част от протокола, други ги обявиха за „восъчни постановки“.

Фалшивата новина тръгна от руските медии, които публикуваха снимка на Володимир Зеленски с Тръмп, представяйки я като фалшив кадър.

Политици от различни държави реагираха с опровержения и призиви към медиите за повече отговорност и по-малко сензации.

Снимката, публикувана в официалните ми профили в социалните мрежи, на която съм заедно с президента на САЩ Доналд Тръмп, е автентична и е направена в Ню Йорк по време на традиционния прием, организиран от президента Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп. Това съобщи президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова, цитирана от агенция "Макфакс".

"Статии в определени медии, които твърдят, че това е снимка на восъчна фигура, са напълно неточни, злонамерени и очевидно целят дискредитиране", заяви по повод скандала президентът на Северна Македония.

Силяновска-Давкова сподели снимката на 27 септември в акаунта си в социалната мрежа Х с текст към нея:

За мен беше чест да присъствам на приема, организиран от президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп и неговата съпруга Мелания Тръмп, по повод 80-ата Генерална асамблея на Организацията на обединените нации.

В тези бурни времена е важно да не се отклоняваме от демократичните ценности и да бъдем обединени в опазването на глобалния мир и сигурност. САЩ бяха и остават наш искрен съюзник по този път.

Благодарим за гостоприемството!

Силяновска-Давкова апелира към медиите за професионално, отговорно и честно информиране на обществеността, зачитайки истината като най-висш демократичен принцип.

Идентична снимка на Доналд и Мелания Тръмп сподели в социалната мрежа Х и президентът на Украйна Володимир Зеленски и добави към нея:

"Америка е с Украйна – и ние го усещаме. Благодарим на народа на Съединените щати, на президента Доналд Тръмп @POTUS и на първата дама Мелания Тръмп @FLOTUS за вниманието към украинците, към нашите деца, към нашия народ. Стоим заедно – а това означава, че животът ще бъде защитен, а мирът и сигурността ще бъдат по-близо".

Идентична снимка има между семейство Тръмп и крал Фелипе VI. В испанските медии кадрите бяха публикувани без сензации или подигравки - просто като част от протоколната програма.

Премиерът на България Росен Желязков също попадна в центъра на онлайн коментари, след като кадър от официалния прием на президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания в Ню Йорк бе обявен от опоненти за „снимка с восъчни фигури“. 

Източник: Министерски съвет/БТА

Идентична е снимката и на Антъни Албанезе, премиерът на Австралия с годеницата му Джоди Хейдън до Тръмп и Мелания.

Както и тази на Вьоса Османи, президент на Косово и Буяр Османи, министър на външните работи на Косово със семейство Тръмп.

Байрам Бегай, президент на Албания със съпругата си до семейство Тръмп.

Истината е далеч по-проста. Приемът на американския президент по време на Общото събрание на ООН е строго протоколно събитие – покани се изпращат предварително и се потвърждават официално. Гостите се снимат с държавния глава и съпругата му веднага при пристигането си, като кадрите се правят и разпространяват от Белия дом. Позициите и усмивките на президентската двойка са почти идентични за всички гости – детайл, който създава впечатление за „восъчност“.

Доналд Тръмп Мелания Тръмп Общо събрание на ООН Фалшиви новини Медийна отговорност Гордана Силяновска-Давкова Володимир Зеленски Протоколен прием Социални мрежи Восъчни фигури
