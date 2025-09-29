Тръмп или восъчна фигура, с кого се снимаха световните лидери

С нимките с Доналд и Мелания Тръмп от традиционния прием в Ню Йорк, разпространени от Белия дом по време на 80-ата Генерална асамблея на ООН, се превърнаха в неочаквано онлайн явление - едни ги приеха като част от протокола, други ги обявиха за „восъчни постановки“.
Фалшивата новина тръгна от руските медии, които публикуваха снимка на Володимир Зеленски с Тръмп, представяйки я като фалшив кадър.
Политици от различни държави реагираха с опровержения и призиви към медиите за повече отговорност и по-малко сензации.
Снимката, публикувана в официалните ми профили в социалните мрежи, на която съм заедно с президента на САЩ Доналд Тръмп, е автентична и е направена в Ню Йорк по време на традиционния прием, организиран от президента Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп. Това съобщи президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова, цитирана от агенция "Макфакс".
"Статии в определени медии, които твърдят, че това е снимка на восъчна фигура, са напълно неточни, злонамерени и очевидно целят дискредитиране", заяви по повод скандала президентът на Северна Македония.
🇲🇰🤝🇺🇸 Ми претставуваше чест да присуствувам на приемот што го приредија Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп и неговата сопруга Меланија Трамп, по повод 80. Генерално собрание на Обединетите нации.— Гордана Сиљановска Давкова (Gordana Siljanovska) (@gogamkd) September 27, 2025
Во овие турбулентни случувања во светот, важно е да не… pic.twitter.com/t0r6iVpEvS
Силяновска-Давкова сподели снимката на 27 септември в акаунта си в социалната мрежа Х с текст към нея:
За мен беше чест да присъствам на приема, организиран от президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп и неговата съпруга Мелания Тръмп, по повод 80-ата Генерална асамблея на Организацията на обединените нации.
В тези бурни времена е важно да не се отклоняваме от демократичните ценности и да бъдем обединени в опазването на глобалния мир и сигурност. САЩ бяха и остават наш искрен съюзник по този път.
Благодарим за гостоприемството!
Силяновска-Давкова апелира към медиите за професионално, отговорно и честно информиране на обществеността, зачитайки истината като най-висш демократичен принцип.
Идентична снимка на Доналд и Мелания Тръмп сподели в социалната мрежа Х и президентът на Украйна Володимир Зеленски и добави към нея:
"Америка е с Украйна – и ние го усещаме. Благодарим на народа на Съединените щати, на президента Доналд Тръмп @POTUS и на първата дама Мелания Тръмп @FLOTUS за вниманието към украинците, към нашите деца, към нашия народ. Стоим заедно – а това означава, че животът ще бъде защитен, а мирът и сигурността ще бъдат по-близо".
America stands with Ukraine – and we feel it. We thank the people of the United States, President Donald Trump @POTUS, and First Lady Melania Trump @FLOTUS for their attention to Ukrainians, to our children, to our people. We stand together – and that means life will be… pic.twitter.com/aJJUfkx3LO— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 27, 2025
Идентична снимка има между семейство Тръмп и крал Фелипе VI. В испанските медии кадрите бяха публикувани без сензации или подигравки - просто като част от протоколната програма.
🇺🇸🇪🇸 | La Casa Blanca hace pública la imagen de Felipe VI junto al presidente de Estados Unidos y la primera dama.— Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 27, 2025
La imagen fue tomada hace cuatro días en la cena de jefes de Estado y de Gobierno presidida por Donald Trump. pic.twitter.com/1iclsPPgXd
Премиерът на България Росен Желязков също попадна в центъра на онлайн коментари, след като кадър от официалния прием на президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания в Ню Йорк бе обявен от опоненти за „снимка с восъчни фигури“.
Идентична е снимката и на Антъни Албанезе, премиерът на Австралия с годеницата му Джоди Хейдън до Тръмп и Мелания.
President Donald Trump and First Lady Melania Trump with Australian PM Anthony Albanese (@AlboMP) and his wife, Jodie Haydon pic.twitter.com/ZAwk5OL1cA— FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) September 28, 2025
Както и тази на Вьоса Османи, президент на Косово и Буяр Османи, министър на външните работи на Косово със семейство Тръмп.
President Donald Trump and First Lady Melania Trump with the President of Kosovo, Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS), and her husband, Prindon Sadriu pic.twitter.com/RCVnKqGjuX— FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) September 28, 2025
Байрам Бегай, президент на Албания със съпругата си до семейство Тръмп.
🇦🇱🇺🇸 Albanian President Bajram Begaj met with US President Donald Trump, joined by First Lady Armanda Begaj & Melania Trump.— Kosovo Update (@Kosovo_Update) September 27, 2025
Begaj emphasized the “unbreakable Albanian-American friendship – a historic & strategic alliance.” pic.twitter.com/EbmuwVOnkr
Истината е далеч по-проста. Приемът на американския президент по време на Общото събрание на ООН е строго протоколно събитие – покани се изпращат предварително и се потвърждават официално. Гостите се снимат с държавния глава и съпругата му веднага при пристигането си, като кадрите се правят и разпространяват от Белия дом. Позициите и усмивките на президентската двойка са почти идентични за всички гости – детайл, който създава впечатление за „восъчност“.