Свят

Трима арестувани по подозрение в терористичен заговор срещу белгийския премиер

Младежите са били арестувани в Антверпен по подозрения за подготовка на "терористичен атентат от джихадистки тип срещу политици"

9 октомври 2025, 22:42
Трима арестувани по подозрение в терористичен заговор срещу белгийския премиер
Източник: БГНЕС

Б юрото на федералната прокуратура на Белгия обяви днес, че е разбило терористична клетка, която е целяла да атакува политици, сред които и премиера на страната Барт де Вевер, предадоха местни медии, цитирани от Ройтерс.

"Има индикации, че намерението на групата е било да се извърши джихадистки терористичен акт срещу политици", гласи съобщението на прокуратурата.

Трима младежи са били арестувани в Антверпен по подозрения за подготовка на "терористичен атентат от джихадистки тип срещу политици", с помощта на дрон. Те са обвинени и за "участие в терористична групировка", заяви ръководителката на федералната прокуратура Ан Франсен, цитирана от Франс прес.

Белгийските съдебни органи не поясниха кои биха могли да бъдат останалите политици, срещу които е била насочена атаката, но според белгийски вестници мишена е бил премиерът Барт де Вевер.

"Съществуват и ясни знаци, които подсказват, че целта на заподозрените е била да създадат дрон, към който да бъде прикрепен определен товар", уточни Франсен.

Медиите съобщиха, че полицията е претърсила жилище едва на няколкостотин метра от дома на премиера в Антверпен, в което са били намерени самоделно устройство с вероятно взривяващ се, но все още неработещ механизъм, както и чанта с метални топчета. В дома на втори заподозрян е бил открит 3D принтер, за който се предполага, че е бил използван за направата на части, необходими за извършване на атентата.

Двама от заподозрените са били разпитани от полицията и ще се явят пред съдия следовател утре, докато третият заподозрян е бил освободен, уточнява АФП.

Източник: Николай Джамбазов/БТА    
Терористична клетка Джихадистки тероризъм Белгия Антверпен Арести Политици
Последвайте ни
Български триумф: Карлос Насар грабна златото с 222 кг рекорд

Български триумф: Карлос Насар грабна златото с 222 кг рекорд

Ето какво пишеше в бележката, която Рубио подаде на Тръмп

Ето какво пишеше в бележката, която Рубио подаде на Тръмп

Трима арестувани по подозрение в терористичен заговор срещу белгийския премиер

Трима арестувани по подозрение в терористичен заговор срещу белгийския премиер

Почина дъщерята на Пол Нюман - актрисата и продуцент Сюзън Кендъл

Почина дъщерята на Пол Нюман - актрисата и продуцент Сюзън Кендъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Porsche строи състезателна писта, преминаваща през сградата ѝ

Porsche строи състезателна писта, преминаваща през сградата ѝ

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 2 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 2 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 2 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 2 дни

Виц на деня

Съпруг крещи на жена си: - Толкова съжалявам, че не ти поиска ръката някой идиот! Тя: - Поиска я! - И защо не се омъжи…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп: Заложниците от Газа ще бъдат освободени в понеделник или вторник

Тръмп: Заложниците от Газа ще бъдат освободени в понеделник или вторник

Свят Преди 1 час

Очаква се "Хамас" да освободи 20-те живи заложници едновременно 72 часа след началото на прекратяването на огъня

Обезвредиха опасни боеприпаси в кв. "Бояна"

Обезвредиха опасни боеприпаси в кв. "Бояна"

България Преди 3 часа

По време на изкопни дейности в столичния квартал са открити гранати

Чичо и племенник пребиха до смърт 63-годишен пастир в Пазарджишко

Чичо и племенник пребиха до смърт 63-годишен пастир в Пазарджишко

България Преди 4 часа

Случаят е от нощта срещу 3 октомври, когато двамата мъже посетили стопански двор в землището на Ракитово, където жертвата живеел и работел като пастир

Тръмп ще посети Израел в неделя

Тръмп ще посети Израел в неделя

Свят Преди 5 часа

Съобщението дойде, след като Тръмп обяви, че Израел и "Хамас" са се споразумели за примирие в Газа и освобождаване на заложници

Заради еврото: Правителството предлага 31 декември и 2 януари за почивни

Заради еврото: Правителството предлага 31 декември и 2 януари за почивни

България Преди 5 часа

Според финансовия министър Теменужка Петкова, обявяването на двата дни за почивни ще позволи извършването на ключови дейности по пренастройка и обновяване на финансови, административни и информационни системи

СОС прие създаването на дигитални билети и по-ниски цени на градския транспорт

СОС прие създаването на дигитални билети и по-ниски цени на градския транспорт

България Преди 5 часа

Ще бъде създадено мобилно приложение за градски транспорт, чрез което гражданите ще могат да закупуват билети

Кейт предупреди за „епидемията от отчуждение“

Кейт предупреди за „епидемията от отчуждение“

Свят Преди 5 часа

Кейт Мидълтън, майка на три деца – принц Джордж (12 г.), принцеса Шарлот (10 г.) и принц Луи (7 г.) – отбелязва, че предизвикателството е „особено остро“ за бебетата и малките деца, родени в свят, потопен в цифрови технологии

Национален борд по водите

Националният борд по водите стартира уебстраница

България Преди 5 часа

Тя бе представена от заместник министър-председателя и председател на борда Атанас Зафиров

Надежда Бобчева: 10 нови камиона ще чистят "Люлин" и "Красно село"

Надежда Бобчева: 10 нови камиона ще чистят "Люлин" и "Красно село"

България Преди 6 часа

Заместник-кметът по екологията коментира и призовката от прокуратурата, която я задължава утре сутринта в 9 часа да се яви на разпит

Приоритетите на българското правителство, ползите от пълноправното ни членство в Шенген и стъпките за успешно въвеждане на единната европейска валута в България от началото на следващата година бяха водещите теми на срещата на министър-председателя Росен Желязков с посланиците на държавите членки на Европейския съюз

Желязков и посланиците на страните от ЕС обсъдиха успешното въвеждане на еврото у нас

България Преди 6 часа

Домакин на срещата беше посланикът на Дания у нас Флеминг Стендер

МВнР: България приветства споразумението между Израел и „Хамас“

МВнР: България приветства споразумението между Израел и „Хамас“

Свят Преди 6 часа

От българското външно министерство заявяват, че високо оценяват лидерството на американския президент Доналд Тръмп и активното му участие в този сложен процес

Откриха Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” в Кърджали

Откриха Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” в Кърджали

България Преди 6 часа

Събитието се провежда в рамките на два дни

Руският президент Владимир Путин е на посещение в Таджикистан, където се срещна с Емомали Рахмон и Илхам Алиев

Путин призна ролята на Русия при катастрофата на азербайджанския пътнически самолет през 2024 г.

Свят Преди 6 часа

По време на среща с азербайджанския президент Илхам Алиев, Путин заяви, че Русия е използвала ракети за унищожаване на украински дронове в утрото на инцидента

Активираха BG-Alert за евакуация на село Николово

Активираха BG-Alert за евакуация на село Николово

България Преди 6 часа

Пътят Николово - Червена вода временно се затваря за движение, за да се гарантира безопасността на гражданите

Барън Тръмп

Барън Тръмп може да оглави TikTok след прехвърлянето му на американски инвеститори

Свят Преди 6 часа

19-годишният син на президента Доналд Тръмп е предложен за водеща роля в ръководството на платформата, след като според съветници именно той е помогнал на баща си да спечели младите избиратели

Докато СОС одобри заем за боклука, софиянци си купиха два боклукчийски камиона

Докато СОС одобри заем за боклука, софиянци си купиха два боклукчийски камиона

България Преди 6 часа

Кампанията успя само за няколко дни да събере 80 000 лв. и да купи не един, а два професионални камиона

Всичко от днес

От мрежата

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

Виктория Бекъм: Хората най-после ще видят истинската ми същност

Edna.bg

Кралска буря преди годишнината на Даяна

Edna.bg

Треньорът на Насар: Карлос е много смел, имал е и по-тежки моменти

Gong.bg

Карлос Насар: Мисията е изпълнена, преборих се

Gong.bg

С рекорд: Карлос Насар грабна световното злато в щангите

Nova.bg

След грандиозния успех на Карлос Насар: Политическите реакции у нас

Nova.bg